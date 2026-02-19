Politica

Relația cu FMI este trecută în plan secund de către Ilie Bolojan: Sper să rămânem o țară stabilă

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seară că, în opinia sa, România nu are nevoie în acest moment de un acord de finanțare cu Fondul Monetar Internațional, exprimându-și speranța că măsurile adoptate de Guvern vor menține stabilitatea economică.

Ilie Bolojan: „Sper să rămânem o ţară stabilă”

Șeful Executivului a afirmat că relația cu FMI trebuie să rămână una de colaborare obișnuită, fără a fi necesară încheierea unui acord special.

„Sper să fim în situaţia în care, în afară de colaborarea normală cu Fondul Monetar Internaţional, să rămânem o ţară stabilă, să rămânem o ţară în care măsurile pe care le ia guvernul sunt de natură să stabilizeze economia, ceea am reuşit până acum şi, practic perioada dificilă se apropie de final”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Antena 3.

Ilie Bolojan, despre relațiile cu FMI și Banca Mondială

Premierul a subliniat că România are relații instituționale standard cu organismele financiare internaționale, inclusiv cu FMI și Banca Mondială, fără a exista în prezent motive pentru a solicita un acord de sprijin.

”Nu există în momentul de faţă niciun fel de situaţie în care să recurgem la o astfel de situaţie (încheierea unui acord cu FMI – n.r.), aşa cum avem colaborarea instituţională cu Banca Mondială şi România de-a lungul anilor a avut colaborări instituţionale, normale, standard, cu toate instituţiile financiare, inclusiv cu Fondul Monetar”, a mai afirmat premierul Bolojan.

Mugur Isărescu: România are un acord aproape permanent cu FMI

Declarațiile premierului vin după ce guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a precizat că România are un acord aproape permanent cu FMI, însă acesta nu este unul de finanțare, ci de politici economice. Potrivit lui Isărescu, experții FMI au recomandat o corecție fiscală axată pe impozit progresiv, nu pe majorarea TVA.

În același timp, fostul președinte Traian Băsescu a susținut recent că România ar trebui să solicite intervenția FMI, invocând situația economică și lipsa unei asumări ferme din partea actualei coaliții guvernamentale în privința măsurilor necesare pentru redresarea economiei.

