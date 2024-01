Mișcare surprinzătoare pe piața auto din România

Numărul de înmatriculări înregistrate în România este în continuă creștere. Față de anii precedenți, țara noastră reușește să se apropie tot mai mult de rata de motorizare de la nivelul Uniunii Europene.

Record de înmatriculări. Ce se întâmplă pe piața auto din România

Potrivit Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), numărul de înmatriculări a explodat în 2023. Conform cifrelor oficiale, țara noastră se apropie de rata de motorizare înregistrată la nivelul UE.

În 2023, parcul auto din România a trecut de 10 milioane de vehicule. Dintre acestea, peste un milion şi jumătate sunt înregistrate doar în București.

„Potrivit datelor existente, comparativ cu anul 2013, parcul auto a crescut cu 72,6%, iar față de anul 2022 este mai mare cu 3,83 %, fapt determinat atât de înmatriculările de vehicule noi, cât și de importul de vehicule second-hand. ”, arată DRPCIV.

Mai mulți șoferi pe drumurile publice

Numărul de înmatriculări a crescut semnificativ în ultimele luni. Potrivit datelor DRPCIV, în 2024 au fost efectuate 578.471 operațiuni privind vehiculele înmatriculate pentru prima dată în România.

De asemenea, alte 825.701 de operațiuni au vizat vehiculele înmatriculate anterior în România și cărora le-a fost schimbat proprietarul.

În ultimele luni, doar 243.144 operațiuni au fost efectuate cu scopul de a scoate din evidențe vehicule înmatriculate. Totodată, în 2023 au fost emise 500.452 autorizații provizorii.

Numărul de înmatriculări din 2023, dublu față de cel înregistrat în urmă cu un deceniu

În prezent, pe teritoriul României circulă 10.334.320 de vehicule înmatriculate. Numărul este în creștere față de 2022. De altfel, acesta este dublu față de cel înregistrat în 2013.

Mai mult, numărul vehiculelor cu zero emisii de CO2 înmatriculate în România a crescut semnificativ. Față de 2022, cifra a crescut cu aproape 60%. Potrivit rapoartelor, la început de 2024, pe drumurile din România circulă aproximativ 42.000 de vehicule electrice

Ultimul recensământ a arătat că România are 19.053.815 locuitori. După cifrele oficiale ale DRPCIV, în țara noastră este înmatriculat un vehicul motorizat la 1,8 locuitori. Rata tinde să o egaleze pe cea de la nivel european, unde se înregistrează doi locuitori la o mașină.

Și numărul șoferilor crește de la un an la altul. În prezent,8.670.069 de cetățeni români dețin permis de conducere.

„Numărul posesorilor de permise de conducere este mai mare de la an la an. (…) Numărul persoanelor examinate la proba teoretică în anul 2023 a fost de 707.511, dintre care 324.749 persoane admise, iar la proba practica au fost examinate 603.556 persoane, dintre care 297.775 au obținut permisul de conducere. Prin urmare, procentul de promovabilitate din acest an, după parcurgerea celor două probe, proba teoretică și proba practică, este de 42,09%“, anunță DRPCIV.

Mai mult, numărul de înmatriculări în cazul autovehiculelor care pot fi conduse de tinerii cu vârste mai mici de 18 ani a crescut semnificativ.