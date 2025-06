Monden Îngeraș Victoria's Secret, locul I la Miss România RHB. Joacă în filme și vrea să fie polițistă. Cine e marea câștigătoare







Marea câștigătoare a serii la concursul de frumusețe Miss Romanian Hospitality Beauty, organizat la Hotel Capitol, din București, a fost Nicolle-Rebeca Naș. Ea e cea care a luat "Miss România 2025 WINNER".

Balerina Nicolle- Rebeca Naș, marea câștigătoare. Șefă de promoție, studentă la Drept

Nicolle-Rebeca Naș va reprezenta România în concursurile internaționale, cu acest titlu. Tânăra balerină știe să scrie cu grație povești de succes atât pe marile scene din competițiile de dans, cât și pe cele dedicate concursurilor de frumusețe. Prestațiile frumoasei balerine sunt răsplătite cu premii de excelență de câte ori concurează. Premii care încununează munca și visul unei fetițe care a crescut dansând. Dar și grația, eleganța și delicatețea unei adevărate regine a frumuseții.

Nicolle are 23 de ani, a terminat Liceul de Coregrafie "Floria Capsali", a fost eleva a liceului din clasa a V-a pana în clasa a XII-a. "Am ieșit sefa de promotie de două ori, respectiv clasele V-VIII și IX-XII. Am luat bacul cu media 9.5, iar la istorie am luat 10. Am atestat în coregrafie, luat cu 10. Am terminat facultatea de Drept în cadrul Universității Nicolae Titulescu, iar în primii doi ani am fost prima pe facultate ca medie. În prezent pregătesc lucrarea de disertație în cadrul Masterului de Drept al Afacerilor. Încă din clasa a X-a predau cursuri de balet și dans contemporan. Atât copiilor, cât și adulților. În prezent lucrez cu 120 de copilasi. Am colaborat cu Opera Nationala Bucuresti încă din clasa a V-a. După terminarea liceului am fost angajată a Operei.Până m-am accidentat acum trei ani. Am rămas să colaborez în diferite proiecte de dans cu diferiți artiști. Inclusiv videoclipuri muzicale, festivaluri precum Untold, emisiuni TV și colaborări cu Iulia Albu și mulți alții", ne-a povestit Miss România RHB 2025.

Nicolle Naș, premiată la Festivalului Matera Citta dei Sassi. Colaborări cu Botezatu

Nicolle este model atât pe plan național, cât și internațional, pe shootinguri foto și catwalk. "Am colaborat cu designeri cunoscuți și diferite branduri, precum Cătălin Botezatu, Florin Burescu, Aryanna Karen, Sonia Trifan, Sungate Fashion, Lee Cooper, Kenvelo. Am apărut pe diferite site-uri precum Fashion Days și Netflix", explică deținătoarea titlului Winner la Miss România RHB.

"Pe plan internațional am fost invitat[ de onoare și premiată în cadrul Festivalului Matera Citta dei Sassi. Am dansat în deschidere un dans contemporan intitulat "Violență împotriva femeilor" . Și o variatie din baletul Don Quijote. Am fost la Taormina Fashion Week, Sanremo Fashion Week, am avut shootinguri și workshopuri cu fotografi în Austria, Germania, Elveția, Italia, Bulgaria", ne-a dat Nicolle câteva repere din cariera ei. Unul din fotografi a obținut o medalie de aur la un concurs de fotografie cu poza ei. "Designerul meu de suflet și cea care m-a sustinut la concursul de Miss de ieri este Adelaida Design, o doamnă respectabilă pe care o iubesc și care mi-a asigurat de fiecare dată toate ținutele", a spus Miss România RHB 2025.

Daiana Canalas: Voi purta numele României cu eleganță, demnitate și iubire

Miss Romanian Hospitality Beauty este un concurs menit să promoveze frumusețea, inclusiv din perspectivă turistică. Bihoreanca Daiana Canalas a fost îngeraș Victoria's Secret. La Miss Romanian Hospitality Beauty, Daiana a luat locul I. Au fost 10 finaliste în competiția a cărei finală a avut loc aseară la București. 38 de fete au fost calificate în competiție. Fetele au trecut prin probe precum: ținută de zi, costum de baie, rochie de seară, cultură generală și talent. Daiana Canalas a luat locul I. "Sunt profund recunoscătoare pentru onoarea de a fi încoronată Miss România. Cu inima plină de emoție și mândrie, le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine pe acest drum", a spus Daiana Canalas. Una dintre aceste persoane este Simona Simionescu Dinu, organizatoarea competiției.

"A fi româncă este un dar neprețuit. Iar de acum înainte voi purta numele României cu eleganță, demnitate și iubire oriunde în lume așa cum am făcut mereu.Această coroană nu este doar un simbol al frumuseții, ci și al responsabilității și al pasiunii de a reprezenta valorile și sufletul țării mele", a spus proaspăta câștigătoare pe contul său de social media.

Cel mai bun model al Festivalul de Film de la Cannes, al treilea an, consecutiv

Daiana Canalas, model internațional din România, a fost invitată special la Festivalul de Film de la Cannes, unde a prezentat rochia de mireasă a unei colecții semnate de un designer din New York. A fost aleasă să închidă prezentarea unui designer de top din New York, în ipostaza de mireasă a colecției.

Este pentru al treilea an consecutiv când este desemnată „Cel mai bun model” la Cannes, fiind felicitată personal de vedete internaționale precum Cuba Gooding Jr. și Simone Susinna. Este pentru al treilea an consecutiv când este desemnată cel mai bun model la acest festival.

Îngerașul Victoria’s Secret care joacă în filme, dar vrea să devină polițistă

Pe 27 iunie, va participa la castingul Victoria’s Secret la Londra. Saiana este o ambițioasă care muncește zilnic pentru visurile ei . "Sport" pe care l-a practicat de mică. Daiana e născută într-un sat din Bihor. În Tărian. Acolo unde părinții ei se ocupă cu agricultura. Tânăra a practicat atletism de performanţă.

Acum este ste antrenor personal. Joacă în filmul „Legend of the Belle”. Și se pregătește pentru un nou rol important într-un film italian. A absolvit și un curs de stewardesă, însă visul ei este să devină polițistă.