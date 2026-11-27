Pafos, formația cipriotă la care evoluează internaționalul român Vlad Dragomir, a suferit o înfrângere pe teren propriu, joi seara, în etapa a patra din Conference League. Echipa daneză FC Midtjylland s-a impus cu scorul de 2-0, într-o partidă în care mijlocașul român a fost integralist.

Gazdele au încercat să țină piept adversarei și au reușit să păstreze tabela neschimbată aproape întreaga primă repriză. Totuși, chiar înainte de pauză, danezii au găsit drumul spre gol. Rajovic a punctat în minutul 44 și a adus-o pe Midtjylland în avantaj, complicând misiunea formației cipriote.

După revenirea de la vestiare, antrenorul echipei daneze a decis să schimbe strategia și a efectuat nu mai puțin de patru modificări în formula de joc. Schimbările s-au dovedit inspirate, iar unul dintre fotbaliștii introduși pe teren a reușit să înscrie.

Mikel Gorgoza a fost cel care a închis tabela în minutul 82, stabilind scorul final, 2-0 pentru FC Midtjylland. Pafos nu a mai găsit soluții pentru a reveni în joc, iar cele trei puncte au plecat în Danemarca.

Vlad Dragomir a bifat toate cele 90 de minute ale întâlnirii, fiind unul dintre jucătorii importanți ai formației cipriote. Evoluția internaționalului român a fost apreciată, acesta primind nota 7,6, una dintre cele mai bune evaluări din echipa sa, în ciuda rezultatului nefavorabil.

Pentru Pafos, înfrângerea reprezintă un pas înapoi în parcursul european, în timp ce Midtjylland continuă să obțină rezultate importante în competiție.