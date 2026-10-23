Ajax Amsterdam a obținut o victorie importantă în fața formației Atalanta Bergamo, scor 2-0, în etapa a doua din UEFA Conference League.

Echipa olandeză a decis partida disputată joi, pe Johan Cruijff Arena, prin două goluri marcate în ultimele minute, după o confruntare în care ocaziile au fost puține.

Tolu Arokodare a deschis scorul în minutul 87, după ce a câștigat duelul aerian cu Relja Orbic și a trimis mingea în poartă, pe lângă portarul Marco Carnesecchi. Ajax a continuat să atace, iar Abdellah Ouazane a stabilit rezultatul final în ultimele secunde. Tânărul extremă a trecut de Raul Bellanova și a înscris dintr-un unghi dificil, mingea intrând în poartă după ce a lovit partea inferioară a barei transversale.

Succesul le permite olandezilor să răspundă după înfrângerea suferită săptămâna trecută, în deplasare, cu Hajduk Split, în primul meci al campaniei europene. De cealaltă parte, Atalanta, formație obișnuită în ultimele sezoane cu participarea în Liga Campionilor, era considerată una dintre candidatele importante la câștigarea competiției.

Antrenorul Michel l-a titularizat din nou pe Marcos Leonardo, în detrimentul lui Arokodare, iar Youri Baas a revenit în centrul apărării. Ajax a fost aproape să deschidă scorul încă din minutul cinci, când șutul lui Lucas Rosa a fost deviat în bară, înainte ca defensiva italienească să îndepărteze pericolul.

Rosa a mai creat o ocazie importantă în prima repriză, când i-a pasat lui Leonardo în careu, însă brazilianul a trimis puțin pe lângă poartă. După pauză, fundașul dreapta a centrat pentru Julian Brandt, rămas nemarcat, dar lovitura de cap a acestuia nu a prins spațiul porții.

Partida a rămas echilibrată până spre final, când Ajax a profitat de oportunități și a obținut toate cele trei puncte.

Kairat Almaty – Panathinaikos 1-5; Iberia – Mjalby 1-1; Nordsjaelland – CSKA Sofia 2-2; Steaua Roșie Belgrad – FC Copenhaga 2-2; Jablonec – Brighton 0-0; Kauno Zalgiris – Brann Bergen 1-4; Getafe – Lugano 2-5; Inter D’Escaldes – Universitatea Craiova 1-3; Pafos – Riga 1-1; Trabzonspor – Hearts 2-0; AGF Aarhus – Egnatia 1-1; AS Monaco – Freiburg 3-0; Midtjylland – St Trond 0-1; Thun – Hajduk Split 0-1; Borac Banja Luka – KuPS 2-0; Lincoln RI – Twente 1-4; Sporting Braga – Gent 2-0.