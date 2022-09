Lista favoritelor din Conference League: FCSB și CFR Cluj sunt outsidere

În grupele Conference League se regăsesc și două echipe din România, FCSB și CFR Cluj.

Grupele Conference League sunt următoarele

Grupa A: Istanbul Başakşehir, Fiorentina, Heart of Midlothian, FK RFS Riga

Grupa B: West Ham United, FCSB, Anderlecht, Silkeborg IF

Grupa C: Villarreal, Hapoel Beer Sheva, Austria Viena, Lech Poznan

Grupa D: Partizan Belgrad, FC Koln, Nice, Slovacko

Grupa E: AZ Alkmaar, Apollon Limassol, FC Vaduz, Dnipro

Grupa F: KAA Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgårdens IF Fotboll

Grupa G: Slavia Praga, CFR Cluj, Sivasspor, KF Ballkani

Grupa H: FC Basel, Slovan Bratislava, Zalgiris, Pyunik

Villarreal este favorită la câștigarea Conference League

Privind cotele realizate pentru bookmakeri, care îi atrag pe cei interesați de ponturi Conference League, putem vedea că prima șansă la câștigarea competiției o are Villarreal, o echipă cu rezultate notabile în ultimii ani în Champions League și Europa League. Cota ibericilor este 5.50, în timp ce a doua favorită este adversara celor de la FCSB, West Ham United, care are cota 8.00.

Pe lista cu favorite se mai află Fiorentina (cota 15.00), FC Koln (cota 25.00), Nice (cota 25.00), AZ Alkmaar (cota 25.00), Slavia Praga (cota 35.00), Anderlecht (cota 40.00), FC Basel (cota 40.00), Istanbul BB (cota 40.00), Gent (cota 40.00) și Molde (cota 75.00).

CFR Cluj are și ea cota 75.00, în timp ce FCSB are cota 100.00. FCSB are cota 3.00 să termine pe unul din primele două locuri în grupă și 9.00 să o câștige. În schimb, CFR Cluj are cota 2.35 să termine pe unul din primele două locuri și 8.50 să câștige grupa.

Prezentarea favoritelor la câștigarea Conference League

Villarreal

Este debutantă în Conference League și are doar două meciuri în play-off-ul din acest sezon, cele două victorii cu Hajduk Split. În sezonul precedent a ajuns în semifinalele Champions League, iar în 2021 a câștigat Europa League. Așadar, „Submarinul Galben” este o grupare de top ce merită statutul de principală favorită la câștigarea Conference League.

West Ham

Și britanicii sunt debutanți în acest sezon de Conference League, în care au intrat în play-off și au câștigat ambele meciuri cu danezii de la Viborg. West Ham are un început slab de sezon în Premier League, dar are un lot suficient de stufos pentru a alinia două echipe. În sezonul precedent a jucat în Europa League și s-a oprit în semifinale, unde a fost învinsă de Eintracht Frankfurt.

Fiorentina

Aflată la prima prezență în Conference League, Fiorentina a trecut de Twente pentru a ajunge în grupe. A câștigat acasă cu 2-1, iar în deplasare a făcut 0-0. Toscanii se întorc în grupele unei competiții europene pentru prima dată în ultimii cinci ani. Ultima prezență a fost în 2017 în Europa League, în timp ce în Champions League nu a mai ajuns din 2010, când a fost eliminată de Bayern Munchen în optimi.

FC Koln

Nemții au eliminat-o pe Fehervar în play-off-ul pentru Conference League. După ce au pierdut acasă cu 1-2, cei de la Koln au câștigat în deplasare cu 3-0. Și ei se află la prima prezență în grupele Conference League. Ultima apariție într-o grupă a fost în 2017/2018, când echipa a terminat pe locul 3 în Europa League în spatele celor de la Arsenal și Steaua Roșie Belgrad.

Nice

Echipa care l-a transferat pe Rareș Ilie a disputat până acum 60 de meciuri europene și nu are o experiență foarte bogată. A eliminat-o pe Maccabi Tel Aviv în Play-off, iar în sezonul precedent a fost ultima într-o grupă de Europa League cu Leverkusen, Slavia Praga și Hapoel Be’er Sheva.

