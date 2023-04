Inflația a scumpit mâncarea. Românii cheltuie cu 50% mai mult pe alimente, comparativ cu 2017

Românii cheltuie cu 50% mai mult pe alimente, în această perioadă, raportat la anul 2017. Scumpirile se văd la aproape toate produsele, în toate magazinele. Culmea este că deși românii plătesc prețuri uriașe, producătorii agricoli se plâng, la rândul lor, că nu reușesc să-și acopere costurile de producție.

Înainte de Paște, un kilogram de roșii se vindea cu 65 de lei pe piața din Alba Iulia, în condițiile în care ministrul Agriculturii, Petre Daea, se laudă cu un program de susținere a producătorilor, „Tomata”. Or, ce rost are un astfel de program, finanțat din banii statului, în condițiile în care românii plătesc prețuri uriașe, în piețe.

Producătorii primesc o subvenție de 3.000 de euro la hectar pentru roșiile cultivate, astfel că prețul corect este de 12, până la 15 lei. Or, într-o astfel de situație, diferența de până la 65 de lei este băgată în buzunar de intermediari care au ocupat piețele românești. Aceeași situație este și în cazul altor legume și fructe scoase la vânzare. Iar situație este valabilă pentru tot timpul anului, nu doar în această perioadă.

Ce se întâmplă cu legumele și fructele de la piață

De altfel, orice român care merge într-o piață, pentru cumpărături, poate observa că la aproape fiecare tarabă se găsește același tip de marfă, același soi de roșii, de castraveți, ceapă etc. Unde mai pui, că în multe cazuri, produse similare sunt întâlnite și pe rafturile marketurilor. Or, este greu de crezut că toți producătorii din România s-au aliniat și produc la fel, fără nici cea mai mică diferență, la aceeași calitate.

Singurii care nu observă aceste ciudățenii sunt reprezentanții Ministerului Agriculturii care nu au nici o reacție. Poate nu neapărat ca să influențeze prețurile, dat fiind că piața este liberă, cât să-i oblige pe vânzătorii intermediari să declare corect proveniența mărfurilor.

Iar dacă mai punem la socoteală faptul că acești intermediari de la tarabe nu dau nici bonuri fiscale, putem vorbi și despre o sursă majoră de evaziune fiscală.

„Miopia autorităților” se reflectă în buzunarele românilor care merg la piață, crezând că găsesc fructe și legume de calitate, „de la țărani”, chiar dacă ceva mai scumpe

Prețul laptelui de consum a explodat

În ultimul an prețurile pentru laptele de consum din magazine a depășit cu mult rata inflației, în condițiile în care producătorii se plâng că vând la prețuri foarte mici. Comercianții își justifică majorările prin scumpirile la energie.

Într-o fermă din Ilfov sunt crescute peste 900 de animale, iar zilnic se produc în jur de 215 tone de lapte, care se vând cu 1,5 lei pe litru, conform observatornews.ro.

„Preţul unui litru de lapte care a ajuns acum la aproape 10 lei se împarte în felul următor: 5 lei merg la comerciant şi 5 lei se împart între fermier şi procesator, raportul este de 2 la 1“, spunea Iasmina Blidar, director al Uniunii de Ramură Naţională a Cooperativelor din Sectorul Taurin – BOVICOOP, potrivit zf.ro.

După aproape un an, în care prețul laptelui și al produselor lactate a crescut cu peste 30% procente, Guvernul a decis să-l plafoneze pentru șase luni. Ministerul Agriculturii a propus reducerea cu 20% a prețului la raft pentru laptele de consum cu grăsime de 1,5% ce are prețuri mai mari de 7 lei/litru. Specialiștii spun că este o soluție parțială, dat fiind că scumpirea se va reflecta în prețul celorlalte produse lactate, unt, iaurt, brânzeturi etc. Consumatorii finali vor plăti mai scump pentru aceste produse.

Românii cu rude la țară cheltuie mai puțin

Singurii care au acces la alimente „de la țărani” sunt acei români care trăiesc în mediul rural sau care au rude la țară. Pentru ei gospodărille țărănești rămân o sursă de bază, pentru alimente, legume și fructe. Ceilalți se mulțumesc cu ce găsesc pe piață sau la supermarketuri și caută soluții pentru a-și reduce cheltuielile. Cifrele Institutului Național de Statistică arată că cel mai mult au crescut, în ultimele 12 luni, prețul zahărului, al untului, al cartofilor și al ouălor.

Prețurile cele mai mici sunt, statistic, în magazinele cu volume mari de vânzări – super și hipermarket. Volumul vânzărilor a crescut cu 17%, dat fiind că aici, clienții care fac aprovizionarea pentru mai multă vreme.

Majoritatea cumpărătorilor din magazinele mari preferă alimentele preambalate, mezeluri și brânză, ulei, ouă și făină. Iar cei mai mulți vânează promoțiile. În ultimul timp marile lanțuri de magazine au trimis în teren achizitori care să încheie contracte cu furnizori locali, așa încât să apară, de pildă, într-un hipermarket din Ardeal, alimente din zonă, delimitate de celelalte.

Potrivit Institului Național de Statisică, românii cheltuie 33% din venituri numai pe alimente, conform stirileprotv.ro.