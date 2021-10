Inevitabilul s-a produs! Ludovic Orban își depune demisia din grupul parlamentar PNL. Nemulțumiri interminabile

UPDATE: Ludovic Orban, în Plenul Parlamentului: „Începând de astăzi, m-am retras din grupul parlamentar PNL și îmi voi continua activitatea ca și parlamentar neafiliat.

Motivul principal al deciziei mele este cee ace reprezentăm noi parlamentarii. Obligația pe care o am față de cetățeni este de a-mi respecta angajamentele din campania electorală față de cetățenii români. Astăzi nu am altă soluție pentru a-mi onora angajamentele decât de a mă despărți, sper temporar, de colegii din grupul parlamentar.

S-a creat o criză politică artificială din motivele pe care nu le-a înțeles nici un român. A fost făcut praf principalul partid și coaliția, iar în plină criză, cetățeanul român a fost lăsat fără un guvern cu deplină capacitate de exercitiu…Nu accept să sufăr o operație de lobotomie pentru că doar așa aș putea asista complice la acest atac la adresa interesului național.

Știre inițială: Nemulțumirile lui Ludovic Orban față de PNL sunt nenumărate, însă picătura care a umplut paharul a fost propunerea ministrului Apărării, Nicolae Ciucă, pentru funcția de premier, în urma unor discuții de doar patru minute. Fostul lider al liberalilor a reproșat, astfel, lipsa de comunicare din partid și și-a anunțat demisia din grupul parlamentar PNL pe data de 21 octombrie. Mulți colegi de partid, însă, au pus declarațiile acestuia pe seama unei supărări temporare și și-au exprimat rezervele cu privire la materializarea deciziei lansate în spațiul public.

Ludovic Orban își dă demisia din grupul parlamentar PNL

Marți, 26 octombrie, fostul președinte al liberalilor își va depune demisia din grupul parlamentar PNL. Ludovic Orban consideră că „PNL nu mai există” iar decizia de a-l susține pe Ciucă în funcția de premier nu a venit din „simulacrul de BEX”, ci de la președintele Klaus Iohannis.

„Decizia de a-l propune pe domnul Ciucă nu a fost luată dimineaţă la ora 10 la simulacrul de BPN al PNL, care a durat 4 minute. Asta înseamnă dezbaterea în PNL, în conducerea impusă de Klaus Iohannis. Decizia fost luată aseară, în întâlnirea de la Vila Lac, unde au participat puţini oameni la o întâlnire cu Iohannis. Până la urmă au plecat cu ce le-a ordonat preşedintele. Practic PNL nu mai există. PNL este o prelungire care nu mai ţine cont de părerile românilor, fără coloană vertebrală şi care primeşte dictatele. Înainte de Congres noi luasem o altă decizie, că nu facem nicio înţelegere cu PSD. Formula firească era să încerci să refaci coaliţia.

Pentru mine, decizia lui Iohannis de a a-l impune pe Ciucă la înţelegerea cu PSD reprezintă o trădare gravă a alegătorilor care l-au votat pe Iohannis şi PNL-ul. Eu categoric nu voi vota pentru guvernul Ciucă. Asta este picătura care a umplut paharul. Săptămâna viitoare îmi voi da demisia din grupul parlamentar PNL. Cred că omul politic trebuie să fie fidel cetăţeanului care îi încredinţează votul”, a afirmat Ludovic Orban pe 21 octombrie, atunci când a anunțat pentru întâia oară că va demisiona.

Nemulțumirile fostului lider PNL

Liberalismul a fost încălcat la Congresul PNL, în opinia fostului lider al partidului. Ludovic Orban a anunțat, de altfel, că este pregătit să pună bazele un nou partid care să respecte idealurile de odată ale liberalilor, dacă nu își va mai găsi locul în formațiunea politică ce a condus-o anterior. Actuala șefie a partidului „aproape că nu mai e PNL”.

„De duminică (n.r. ultima zi a Congresului), echipa de conducere aproape ca nu mai e PNL, nu mai are nicio legătură cu spiritul liberal, cu cultura, tradiția, democrația interna. Ce s-a întâmplat la Congres pe mine m-a marcat profund și m-a făcut pentru prima oara sa-mi pun întrebarea daca mai am ce sa caut in aceasta gașcă care a calcat in picioare lucruri fundamentale in democratie. Votul nu a fost liber, au fost 4 sisteme de control (…) A fost un cosmar, eu asa ceva n-am trait in 31 de ani. Pentru mine toti cei care au implementat un astfel de sistem reprezinta un pericol public pentru democratia romaneasca”, a declarat Orban.

Fostul lider PNL a fost întrebat dacă mai are un viitor în PNL. „Sunt un politician atipic. Sigur că mai am un viitor în viața politică. Eu mi-am construit cariera încercând nu să mă pun bine cu mărimile, cu serviciile, ci prin muncă, cu relația cu oamenii simpli, prin reprezentarea intereselor românilor. (…)

(Reporter: Eu insist – mai aveți un viitor în PNL?) Când voi fi convins că… PNL-ul a devenit o carcasă care nu mai are nicio legătură cu partidul istoric. Sunt gata inclusiv să creez o construcție politică care sa continue trecutul Partidului Național Liberal, pentru ca în momentul de față cei care conduc azi partidul nu au nicio legătură cu PNL și nu au nici legătură cu lucrurile în care eu cred”, a spus Ludovic Orban.