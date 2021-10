Ludovic Orban declanșează cutremurul în politică! Vrea să își facă partid: „Sunt gata. Oamenii țin la mine”

Liberalismul a fost încălcat la Congresul PNL, în opinia fostului lider al partidului. Ludovic Orban a anunțat la Realitatea Plus că este pregătit să pună bazele un nou partid care să respecte idealurile de odată ale liberalilor. Actuala conducere a partidului „aproape că nu mai e PNL”.

Fostul președinte PNL vrea să-și facă propriul partid

„De duminică, echipa de conducere aproape ca nu mai e PNL, nu mai are nicio legătură cu spiritul liberal, cu cultura, tradiția, democrația interna. Ce s-a întâmplat la Congres pe mine m-a marcat profund și m-a făcut pentru prima oara sa-mi pun întrebarea daca mai am ce sa caut in aceasta gașcă care a calcat in picioare lucruri fundamentale in democratie. Votul nu a fost liber, au fost 4 sisteme de control (…) A fost un cosmar, eu asa ceva n-am trait in 31 de ani. Pentru mine toti cei care au implementat un astfel de sistem reprezinta un pericol public pentru democratia romaneasca”, a declarat Orban.

Fostul lider PNL a fost întrebat dacă mai are un viitor în PNL. „Sunt un politician atipic. Sigur că mai am un viitor în viața politică. Eu mi-am construit cariera încercând nu să mă pun bine cu mărimile, cu serviciile, ci prin muncă, cu relația cu oamenii simpli, prin reprezentarea intereselor românilor. (…)

(Reporter: Eu insist – mai aveți un viitor în PNL?) Când voi fi convins că… PNL-ul a devenit o carcasă care nu mai are nicio legătură cu partidul istoric. Sunt gata inclusiv să creez o construcție politică care sa continue trecutul Partidului Național Liberal, pentru ca în momentul de față cei care conduc azi partidul nu au nicio legătură cu PNL și nu au nici legătură cu lucrurile în care eu cred”, a spus Ludovic Orban.

Liderii județeni PNL „nu dădeau două parale” pe Florin Cîțu

Liberalul a mai spus că lideri județeni care aveau „o părere execrabilă” despre Florin Cîțu și „nu dădeau două parale” pe acesta, l-au susținut totuși pe premier la Congres ca urmare a mesajelor lui Klaus Iohannis.

„Sunt oameni care au o părere foarte proasta despre Cîțu, de la Bogdan Huțucă (Constanța) la Robert Thuma (Ilfov) sau Iulian Dumitrescu (Prahova), deci oameni care au o părere execrabilă despre Cîțu, nu au avut niciun fel de relație, iar ei au sfârșit prin a-l sprijini pe Cîțu. A fost o poziționare nefirească, în totală contradictie cu atitudinea lor. Mă mai uit la oameni care nu s-ar fi poziționat pro-Cîtu dacă nu le-ar fi dat voie Președintele, cum e generalul Ciucă care are un singur șef. Altul care are disciplina în sânge, dl Bode (Sălaj). Unii oameni (care l-au susținut pe premier) n-au dat niciodată două parale pe Cîțu”, a declarat Orban.

Ludovic Orban: „Nu mai înțeleg nimic din tot ce a făcut Iohannis”

Fostul lider PNL Ludovic Orban a apreciat că președintele Klaus Iohannis a pierdut „orice legătură cu realitatea” și a devenit de nerecunoscut.

Orban a menționat că niciodată în discuțiile purtate cu Iohannis șeful statului nu i-a spus că ar prefera să fie altcineva să fie președinte PNL: „Ba părea în primă fază chiar că mă sprijină pe mine”. „Cîțu nu avea niciodată curajul să candideze fără sprijinul Președintelui”, a adăugat fostul lider PNL. Orban a precizat că Iohannis l-a susținut Cîțu la șefia PNL „ca să nu fiu eu”. De ce? „Credeți că mi-ar spune în față?”, a răspuns fostul președinte liberal.

„În perioada în care am fost la guvernare am colaborat foarte bine. Eu vă mărturisesc că după 1 ianuarie eu nu mai înțeleg nimic din tot ce a făcut Iohannis. Nu mai înțeleg nimic. De multe ori am impresia că parcă a fost înlocuit cu o sosie. Deci nu pot să-l recunosc față de perioada în care am colaborat și am făcut multe lucruri bune. Mi se pare că a pierdut complet orice legătură cu realitatea, asta e părerea mea”, a continuat Orban.

Fostul lider PNL: „Este o prostie (n.r. despre retragerea posibilității de a intra în localuri pe bază de test negativ COVID-19). Ca să fim sinceri, este demonstrat științific că dacă ești vaccinat nu înseamnă că nu poți să transmiți sau că nu poți să te îmbolnăvești. Faptul că ești negativ la un test arată cu certitudine că pentru o perioadă de timp nu transmiți virusul”.