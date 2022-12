Industria IT a înregistrat cele mai mari fluctuații de personal în 2022. Cum poți să îți păstrezi angajații în companie

Aproximativ 40% dintre angajații din industria IT din România și-au schimbat locul de muncă în 2022. Acest lucru a făcut să existe un mare deficit de profesioniști IT într-un moment în care România are cea mai mare nevoie de ei. Unul dintre motivele pentru care angajații au luat această decizie ar fi că au avut acces la ofertele companiilor din străinătate. O analiză realizată de TARA Interactive, companie românească de dezvoltare de software, a arătat că românii au fost atrași de companiile din afara țării pentru că li s-a permis să lucreze remote.

Industria IT este afectată de una dintre cele mai mari fluctuații de personal din istorie. De două ori mai mulți angajați în IT față de anul trecut au ales să își schimbe locul de muncă în 2022. Institutul Național de Statistică (INS) a precizat că, în luna septembrie a acestui an, numărul de angajați din acest sector era de 137.500, cu 44% mai mare decât în septembrie 2019.

„Atragerea de talente, împreună cu păstrarea angajaților existenți au fost unele dintre cele mai mari provocări din industrie în 2022. Semnale au existat încă de la începutul anului și, anticipând situația, am crescut investițiile în angajații TARA Interactive și în instrumentele de retenție, crescând și numărul de traininguri pentru dezvoltarea sau aprofundarea de aptitudini necesare desfășurării activității, de relaționare și de integrare în echipă”, spune Vlad Lepădatu, Managing Partner la TARA Interactive.

Cum reușește o firmă IT să îli păstreze angajații

Presiunea a fost tot mai mare pe angajatorii din domeniul IT în ultima perioadă din cauza numărului mare de demisii, dar și a creșterii ofertelor de pe piață. În ciuda acestor lucruri, TARA Interactive a reușit să își păstreze peste 80% dintre angajați. Compania a pus la punct mai multe proiecte pentru personalul lor în scopul de a-i convinge să rămână. De asemenea, au fost implementate o serie de instrumente de retenție menite să crească motivarea angajaților

Printre acestea se numără:

Accesul transparent la informații ce depășesc task-urile asumate. Acest lucru îi ajută pe angajați să cunoască impactul pe care îl au asupra muncii lor, asupra echipei din care fac parte, asupra business-ului clientului și, nu în ultimul rând, impactul în societate;

Coaching despre dezvoltarea emoțională a angajaților, cu accent pe descoperirea și dezvoltarea inteligenței emoționale. Acest lucru a contribuit la susținerea reciprocă a membrilor echipelor, a oferit posibilitatea managerilor companiei să comunice mai ușor și a facilitat transferul de cunoștințe tehnice, contribuind la dezvoltarea profesională;

Încurajarea autodezvoltării atât la birou, cât și în afara acestuia, cu accent pe un proces de învățare continuă, menită să crească stima de sine, încrederea în cine sunt și care este rolul lor în mediul existent, diminuând efectele incertitudinii, stresul etc.;

Workshopuri, traininguri, simulări, chestionare, menite să seteze direcția de dezvoltare, și să consolideze partea de relaționare în echipă.

TARA Interactive a majorar salariile angajaților

Compania a majorat salariile angajaților în funcție de performanțe. De asemenea, TARA Interactive a oferit și beneficii flexibile pentru personalul lor. Aceste lucruri au reprezentat premisele necesare pentru crearea unui mediu de lucru prietenos, în care este încurajată încredere și susținerea reciprocă. Compania consideră că acestea sunt atributele esențiale pentru angajații în IT. Salariile persoanelor care lucrezează în această zonă, indiferent de angajator, se situează peste cele din oricare alt domeniu.

„În doi ani de pandemie, a avut loc o înstrăinare a oamenilor, iar pe măsură ce ne obișnuim cu noul normal, avem nevoie de validare mai mare, atât pe plan profesional, cât și personal, de apartenență la un grup de oameni, la o companie, la valorile acesteia, ne dorim să simțim că munca noastră este importantă și că schimbă în bine alți oameni și societatea în care trăim”, mai spune Vlad Lepădatu.