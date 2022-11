Trei tipuri de salarii minime în România. Câți bani vor primi angajații din domeniile vizate

Guvernul a decis în mod oficial ca salariul minim să fie majorat la suma de 3.000 de lei, din care 200 de lei nu vor fi impozitați, începând cu 2023. Acest lucru înseamnă o creștere de 17,6% față de salariul minim din acest an. Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social a ajuns la un acord cu privire la un salariu minim în construcții. Acesta va fi, începând cu anul 2023, în valoare de 4.000 de lei.

Salariul minim brut este de 2.550 de lei în prezent. Acest lucru înseamnă că angajatul primește doar 1.524 de lei. Este important de precizat că 1,3 milioane de angajați din România primesc salariul minim pe economie. În urma deciziei Guvernului, angajații din România vor primi în mână un salariu minim de 1.863 de lei.

Totuși, decizia Executivului aduce probleme în ceea ce privește unii angajatori. Este vorba de salariile a doi angajați din aceeași companie. Dacă unul dintre ei primește salariul minim brut de 3.000 de lei, iar celalalt are venitul lunar de 3.100 de lei, cel de-al doilea ar avea un venit net de 1.830 de lei, mai exact sub cel care are salariul minim. În acest caz, angajatorul va trebui să găsească o soluție pentru a echilibra situația.

Guvernul a stabilit trei salarii minime pentru 2023

Guvernul a transmis că pentru aria construcțiilor, salariul minim se va ridica la 4.000 de lei brut. Acest lucru înseamnă o majorare de 1.000 de lei față de anul 2022. În plus, angajații din acest sector beneficiază și de alte facilități. Ei nu plătesc contribuția la sănătate, impozitul pe venit și, opțional, contribuția la Pilonul II de pensii. În urma deciziei Executivului, acești angajați vor primi în mână 3.150 de lei.

Cel de-al treilea salariu minim îi vizează pe angajații din domeniul agriculturii și industriei alimentare. Venitul lunar al acestor persoane nu va înregistra o creștere și va rămâne la valoarea de 3.000 de lei. Totuși, acești angajați beneficiază de aceleași facilități precum lucrătorii din sectorul construcțiilor. Așadar, un angajat din agricultură sau din industria alimentară va primi în mână un salariu de 2.362 de lei, notează România TV.