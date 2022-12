O companie austriacă, campioană la contracte IT cu statul. Politicienii de la Viena se opun aderării României la Schengen

O companie austriacă, S&T Romania, implementează contracte de aproximativ 100 de milioane de euro cu instituții ale statului român, în domeniul IT. Compania este unul dintre cei mai mari integratori de soluții IT&C din Austria care operează în România. Printre clienții săi se află Ministerul Finantelor, SRI, Hidroelectrica, Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, CNAS, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Transgaz, Ministerul Afacerilor Interne sau Universitatea București.

Cele mai mari contracte pe care le derulează S&T cu statul român sunt cel implementat pentru Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație si Cercetare (Ministerul Educatiei EduLib), în valoare de 182.964.068 lei; cel cu SRI, în valoare de 122.977.000 de lei; cel cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de 44.136.987 lei; cel cu Transgaz, de 42.381.616,86 lei; cu MAI, în valoare de 39.177.805,25 lei, după cum relatează Romania TV.

La începutul anului 2022, Nicoleta Macovei, directorul general al societății, susținea că cifra de afaceri a S&T Romania a crescut cu aproximativ 50% în 2021. Ea arăta că majoritatea instituțiilor și companiilor românești caută soluții informatice pentru a-și adapta procesele interne. Iar firma sa este pregătită să le ofere aceste tipuri de aplicații de care au nevoie.

„Majoritatea instituțiilor și companiilor din România caută soluții ca să-și adapteze procesele interne pentru a permite o mai bună colaborare între departamente. Prin această linie de business, S&T oferă o multitudine de soluții care să ajute la transformarea digitală, cu tehnologii de dezvoltare software bazate pe diferite platforme”, spunea Nicoleta Macovei, conform Profit.ro.

Acționarii companiei S&T România

S&T România face parte din Grupul S&T AG, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii IT și soluții IT din Europa Centrală și de Est. Compania are filiale în peste 25 de țări. În România, S&T are în jur de 250 de angajați, în vreme ce la nivelul întregului grup lucrează în jur de 5.000 de lucrători.

Majoritatea acțiunilor S&T AG, 68%, sunt deținute de fonduri de investitii precum Allianz Global Investors GmbH și BNP Paribas Asset Management. Un alt pachet de acțiuni, de 32% sunt deținute de Ennoconn Corporation, subsidiară a companiei taiwaneze Foxconn, cel mai mare producător mondial de componente electronice pentru companii de tehnologie din intreaga lume.

Printre clientii Foxconn se numara companii precum Apple, Hewlett Packard și Dell.

Austria se opune aderării României la Schengen

Austria se opune aderării României la Spațiul Schengen, premierul Karl Nehammer și ministrul de Interne Gerhard Karner pronunțându-se în mai multe rânduri, în ultimele zile, împotriva unui vor pozitiv la Consiliul JAI programat pentru 8 decembrie.

„Ministrul de interne a precizat clar: nu există o aprobare din partea Austriei pentru extinderea cu Bulgaria şi România. Este nevoie de mai mult timp. Avem 75.000 de imigranţi ilegali care au ajuns în Austria neînregistraţi. Asta înseamnă că au trecut pe la graniţa externă a Uniunii Europene şi au ajuns într-o ţară internă, aşa cum e Austria. Trebuie întâi să răspundem la aceste întrebări de securitate”, a mai spus cancelarul Austriei.

Mai mult, Austria se opune introducerii pe ordinea de zi a Consiliului JAI, unde se va da votul decisiv pe Schengen a candidaturilor României și Bulgariei. Aceasta deoarece, în cazul unui vot negativ ca trebui să explice care sunt motivele. Pe de altă parte, premierul Nicolae Ciucă a anunțat oficial că România va merge la vot în Consiliul JAI și nu se pune problema să accepte scoaterea candidaturii de pe ordinea de zi.

„Dincolo de situația concretă a României și de o credibilitate a procesului, nu putem menține o stare de neclaritate și anume lipsa unei decizii în ceea ce privește un stat membru, care nu numai că dorește să devină parte a Schengen, dar a dovedit-o în nenumărate rânduri că este pregătit, existând o confirmare clară în acest sens. Așadar, mâine, la Consiliul JAI, vom merge la vot. Integrarea României în spațiul Schengen este obiectivul nostru național”, a declarat Nicolae Ciucă.