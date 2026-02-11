India confiscă trei petroliere din „flota fantomă” într-o operațiune împotriva contrabandei cu petrol

Garda de Coastă a Indiei a confiscat trei petroliere suspectate că ar fi implicate într-o rețea internațională de contrabandă cu petrol, într-o operațiune desfășurată în largul orașului Mumbai. Autoritățile indiene au anunțat că navele ar fi fost implicate în transportul ilegal de țiței și că își schimbau frecvent identitatea pentru a evita controalele.

Operațiunea, desfășurată pe 6 februarie, este considerată prima acțiune de acest tip a Indiei împotriva așa-numitei „flote fantomă” de petroliere implicate în transportul de petrol provenit din state sancționate.

Potrivit autorităților, intervenția a implicat forțe maritime și aeriene și a dus la interceptarea navelor la aproximativ 100 de mile nautice vest de Mumbai, într-o acțiune coordonată menită să oprească un sistem de contrabandă care folosea transferuri de petrol între nave în apele internaționale pentru a evita taxele și controalele.

Garda de Coastă nu a confirmat oficial numele petrolierelelor confiscate, însă fotografiile publicate de autorități indică faptul că ar putea fi vorba despre navele Chiltern, Asphalt Star și Stellar Ruby, toate sancționate anterior de Statele Unite pentru legături cu comerțul petrolier iranian.

Autoritățile indiene au declarat că vasele erau cunoscute pentru faptul că își schimbau frecvent identitatea și documentele, o practică asociată cu operațiunile „flotei fantomă”.

Astfel de nave folosesc adesea documente falsificate, înregistrări maritime neconforme și sisteme de identificare manipulate, ceea ce ridică riscuri de securitate și siguranță maritimă.

Acțiunea Indiei vine într-un moment în care Statele Unite și Uniunea Europeană încearcă să limiteze transportul de petrol provenit din Rusia, Iran și Venezuela, prin sancționarea navelor implicate în aceste operațiuni.

Washingtonul a făcut presiuni asupra New Delhi pentru a reduce achizițiile de petrol rusesc, inclusiv în contextul negocierilor comerciale dintre cele două state.

În paralel, datele din industrie arată că reducerea importurilor de petrol rusesc de către India a dus la acumularea unor cantități mari de țiței pe petroliere aflate în larg, transformate temporar în depozite plutitoare.

Așa-numita „flotă fantomă” sau „dark fleet” reprezintă o rețea globală estimată la aproximativ 1.500 de petroliere folosite pentru a transporta petrol din state supuse sancțiunilor internaționale, precum Rusia, Iran sau Venezuela.

Aceste nave navighează adesea sub „pavilioane de conveniență”, își schimbă proprietarii sau numele și efectuează transferuri de petrol de la navă la navă pentru a ascunde originea încărcăturii.

Fenomenul a devenit o provocare majoră pentru securitatea maritimă și pentru regimul global de sancțiuni economice, iar confiscările de nave au devenit tot mai frecvente în ultimii ani, inclusiv în Europa și Atlanticul de Nord.