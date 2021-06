Pensia minimă este sumă formată din pensia proprie și o indemnizație socială. Valoarea pensiei minime a fost stabilită la 800 lei începând cu 01.09.2020.

Cine primește pensie minimă? Fiecare asigurat, cu domiciliul în România, are dreptul de a accesa o formă de pensionare a cărui pensie are valoarea sub nivelul maxim al indemnizației sociale, adică mai mică de 800 lei. Astfel un pensionar cu o pensie mai mică de 800 va primi o indemnizație socială care adunata cu valoarea pensiei va fi de 800 lei.