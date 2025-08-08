EVZ Special Incomodul Gelu Voican Voiculescu. Adevărul gri al Revoluției și Mineriadelor. Evenimentul istoric la 12:00







Incomodul Gelu Voican Voiculescu. Adevărul gri al Revoluției și Mineriadelor. Evenimentul istoric la 12:00

Azi, Dan Andronic și Alice Barbu deschid un nou episod complicat de istorie. Invitatul lor, controversatul Gelu Voican Voiculescu, vorbește fără ocolișuri despre momentele care au schimbat România.

Într-o discuție maraton de aproape trei ore, veți descoperi o perspectivă unică asupra momentelor cruciale din decembrie 1989 și martie 1990. Subiecte sensibile, de la prezența agenților sovietici din timpul Revoluției și până la detaliile mai puțin cunoscute ale procesului Ceaușeștilor. Veți afla de ce Gelu Voican Voiculescu a susținut o soluție "justițiară revoluționară" și cum a perceput el moartea celor 862 de persoane de după 22 decembrie.

De asemenea, vom explora evenimentele de la Târgu Mureș din martie 1990, analizând rolul armatei și contextul politic care a dus la acele violențe interetnice.

Gelu Voican Voiculescu, un personaj controversat, își va prezenta "fațeta de adevăr" și va explica de ce se consideră un "om de stat," nu un "om politic." Veți afla detalii inedite despre cum a ajuns în cercurile puterii în zilele Revoluției și cum se raportează astăzi la acuzațiile din dosarele Revoluției și Mineriadei.

Această emisiune vă oferă ocazia de a pătrunde în culisele istoriei, ascultând o mărturie directă, sinceră și, pe alocuri, șocantă a unui protagonist al acelor evenimente.