Incidentele misterioase continuă. China se pregăteşte să doboare un obiect zburător neidentificat. Video

Autoritățile militare din China au anunțat că urmăresc și se pregătesc să doboare un dispozitiv care și-a făcut apariția în spațiul aerian național. Potrivit publicaţiei chineze Global Times, un obiect zburător neidentificat, OZN, misterios a fost reperat în largul coastei oraşului Rizhao, în provincia Shandong, între oraşele Beijing şi Shanghai.

Autoritățile locale recomandă pescarilor care își desfășoară activitatea în zonă să fie precauţi.

Acest incident survine după la câtva timp după ce Statele Unite au doborât un balon chinez care, potrivit Washingtonului, ar fi fost folosit pentru spionaj. La momentul respectiv, Beijingul afirma că a fost vorba despre un balon meteo care din cauza vântului a deviat de la traiectoria sa.

Un alt incident misterios s-a petrecut în spațiul aerian canadian. Un alt obiect misterios, de data aceasta în formă cilindrică, a fost doborât sâmbătă deasupra acestei țări de un avion vânătoare american F-22. Aeronava a acționat în cadrul unei operaţiuni comune a forţelor aeriene din SUA şi Canada. Acum, militarii canadieni caută la sol obiectul zburător în formă cilindrică care nu a putut fi identificat, după cum relatează agenţiile DPA şi Reuters.

Despre incidentul candian, premierul Justin Trudeau a anunţat că este în desfăşurare o operaţiune de căutare pentru a localiza obiectul şi a-l analiza.

„Avem încă multe de aflat despre el. De aceea analiza acestui obiect va fi foarte importantă”, a declarat duminică premierul canadian.

Cu o zi înainte, Justin Trudeau a anunţat că un „obiect neidentificat” a fost doborât în timp ce survola nord-vestul ţării, la o zi după ce Statele Unite au doborât un alt asemenea obiect care zbura deasupra statului Alaska, transmite AFP.

„Am ordonat punerea la pământ a unui obiect neidentificat care a încălcat spaţiul aerian canadian”, a scris premierul Trudeau pe Twitter.

BREAKING: UFOs being tracked by the US Air Force pic.twitter.com/AwmmETzoMq

— Ryan the millennial Dad (checkmark) (@patriotic_giant) February 12, 2023