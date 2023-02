Statele Unite: Joe Biden nu a luat încă o decizie „finală” cu privire la o candidatura în 2024

El „intenționează” să candideze la preşedinţie, dar „nu a luat încă o decizie finală”. Joe Biden a asigurat, miercuri, 8 februarie, într-un interviu acordat canalului american PBS, că încă se gândește la posibilitatea de a candida la alegerile prezidențiale din 2024. „Sunt cineva care crede în soartă. Aș fi complet sincer cu americanii dacă aș crede că o problemă de sănătate sau ceva m-ar împiedica să-mi fac treaba”, a asigurat președintele american, în vârstă de 80 de ani. Și să-i invit pe cei care sunt îngrijorați de vârsta lui să-l „observe” la treabă.

În impulsul discursului său despre starea Uniunii, Joe Biden a plecat și el miercuri pentru a-i întâlni pe „gulerele albastre”, al căror campion vrea să fie. Discursul său agresiv în fața Congresului a fost totuși interpretat ca o lansare a campaniei, iar democratul a vrut să-și continue impulsul în Wisconsin, un stat agricol din nord pe care l-a câștigat doar cu greu împotriva fostului președinte Donald Trump în 2020.

Joe Biden hotărât și optimist

„Proiectul meu economic este pentru această America populară care se trezește în fiecare dimineață pentru a merge la muncă și se luptă să își câștige un trai decent”, a declarat el într-un centru de pregătire pentru muncitori în construcții, înconjurat de sindicaliști cu căști și veste de şantier.

Joe Biden a continuat să perfecționeze ceea ce ar putea fi discursul său de campanie: un ton hotărât optimist și cea mai concretă abordare posibilă, cu multe detalii despre reformele sale trecute și proiectele sale viitoare, fie că sunt șantiere uriașe, infrastructuri sau tracasările zilnice ale consumatorilor.

În ceea ce pare o campanie înainte de campanie, președintele american va merge joi în Florida, un stat din sudul majoritar republican, popular printre pensionari. El își va detalia programele pentru seniori – arătând în treacăt că este pregătit să lupte cu extrema dreaptă, guvernatorul local Ron DeSantis fiind o vedetă în devenire a acesteia.

„State of the Union” a atras în jur de 27 de milioane de telespectatori, potrivit lui Nielsen, cu mult mai puțini decât în urmă cu un an. În 2022, Joe Biden adunase peste 38 de milioane, într-un context cu totul particular, însă, la câteva zile după invadarea Ucrainei, potrivit lefigaro.fr

Democratul știe bine că, deocamdată, alegătorii americani nu vor să-l vadă rămânând la Casa Albă, nu mai mult decât își doresc revenirea lui Donald Trump. Confruntat cu întrebări insistente despre vârsta lui, președintele american crede că cel mai bun lucru de făcut este să-l „vezi” la lucru. „Se trece de la o extremă la alta. Aseară am auzit oameni spunând: ‘Uită-te la Biden, nu mai este o problemă’ „, a comentat el la PBS, pe un ton pe jumătate amuzat, pe jumătate fatalist.

(Traducerea Rador)