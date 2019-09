Craiova s-a impus cu scorul de 3-1 în fața celor de la Viitorul, în etapa a 11-a din Liga 1. Dar, la un moment, meciul a fost marcat de un moment reprobabil: Nicușor Bancu (27 de ani) a avut un derapaj rasist la adresa lui Bradley de Nooijer (21 de ani), iar antrenorul Cătălin Anghel (44 de ani) a fost eliminat pentru că a încercat să îi facă dreptate jucătorului său.

Antrenorul secund al lui Gheorghe Hagi a fost avertizat inițial cu cartonaș galben, dar, după modelul Isvan Kovacs – Edi Iordănescu, pe tunel, la pauză, arbitrul Marius Avram i-a transmis să meargă în tribună în partea secundă a jocului.

„Când voiam să intru în vestiar, am fost oprit de către arbitrul de centru și mi s-a spus să nu mai ies pe bancă, pentru că sunt eliminat, pentru că aș fi adus injurii arbitrului de tușă. Se înșală amarnic și nu înțeleg de ce. A fost o altercație, îmi pare rău pentru Bancu, este un jucător extraordinar, dar nu se poate să se adreseze așa.

A înjurat într-un fel pe care nu vreau să îl reproduc. În momentul acela, fiind acolo, i-am spus tușierului să îi spună arbitrului ce se întâmplă, suntem în 2019 și nu e normal. «Vă rog frumos spuneți-i» și i-am reprodus ce a spus Bancu: «Du-te în aia a mă-tii de negru împuțit». Am fost foarte mirat, pentru că sunt responsabil pentru ce spun și ce fac. Dacă așa a considerat, eu o să răspund pentru ce am făcut și asta e. Sunt foarte dezamăgit. Încă nu îmi vine să cred.” a explicat Cătălin Anghel, la Look Sport.

„ Am început meciul foarte bine, cred că am dominat până în minutul 40. S-a întors meciul dintr-odată și nu am mai reușit să înscriem. Am încercat să jucăm, să ne creăm ocazii. Nu vreau să mă leg de arbitraj, dar nu se poate ca un căpitan de echipă să îi spună lui Bradley (n.r. de Nooijer) „cioară împuțită ” mă scuzați (n.r. jenat că a fost nevoit să reproducă), dar e imposibil ca tușierul să nu audă asta.

Din păcate, am pierdut două meciuri în câteva zile, trebuie să mergem să analizăm ce am făcut” a spus și Bogdan Țîru. Întrebat despre incident, pe Nicușor Bancu l-a pufnit râsul și a negat orice replică rasistă pe care i-ar fi putut spune-o lui Bradley de Nooijer.

„Nu cred că am spus așa ceva. A fost un clinci acolo, cum este la fotbal. El se luase de Martic, eu am încercat să îi despart. Au fost înjurături, dar nu cred că a fost așa ceva. Totul a plecat de la banca lor de rezerve.

A fost pe fond de oboseală, și noi am înjurat, și ei au înjurat. Dacă am spus ceva, dacă am greșit… eu nu mai țin minte, poate am spus pe fond de oboseală, dar eu nu cred că am spus. Îmi cer scuze față de ei. Am fost supărat că nu ne-a ieșit jocul”, a comentat Nicușor Bancu.

