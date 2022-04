Începe recalcularea pensiilor! Anunț de ultimă oră pentru milioane de români. Este obligatoriu

La nivel național, în anul 2021, Casa Națională de Pensii a evaluat peste 2, 3 milioane de dosare pentru recalcularea pensiilor. Comentând situația cu pricina, președintele instituției a atras atenția asupra a două chestiuni care se iau în vedere: stagiul de cotizare și numărul de puncte al beneficiarului.

Ce se ia în calcul la evaluarea dosarelor de pensii

Date foarte importante trebuie monitorizate atunci când un salariat decide să se retragă de pe piața muncii. În momentul în care are loc evaluarea dosarului de pensie, se ține cont de stagiul de cotizare și de numărul de puncte realizate de respectivul fost angajat.

„La nivel național, am trecut de 2,3 milioane de dosare evaluate. Noi urmărim în principal două lucruri importante. În primul rând, noi trebuie să introducem aceste dosare într-un format electronic nou, practic trebuie să digitalizăm toate aceste dosare. Apoi, noi trebuie să verificăm aceste dosare și să picăm pe același punctaj pe care respectivul l-a avut când a ieșit la pensie”, a declarat președintele Casei Naționale de Pensii, explicând și cum se calculează pensia unui fost angajat.

Președintele Casei de Pensii explică cum se calculează pensiile

„Spre exemplu, cazul unui bărbat care are un stagiu de 38 de ani o lună și 20 de zile și are un total de puncte de 23,81575. Are 22 de ani realizați în grupa a doua de muncă, aceștia sunt anii cotizați. La ei se adaugă un spor de ani în plus aferent grupei a doua de muncă, astfel încât, cu cei cinci ani de condiții normale realizate, ajunge la acest stagiu de 38 de ani, o lună și 29 de zile. A lucrat în tricotaj, efectiv a lucrat 22 de ani și 24 de zile în grupa a doua, respectiv cinci ani în condiții normale.

Deci, după 27 de ani de muncă, în momentul de față a ajuns la un punctaj mediu de 0,8164 pe care îl înmulțim cu valoarea actuală a punctului de pensie de 1.586 de lei și vedem că are în jur de 1.500 de lei”, a arătat președintele Casei de Pensii, Daniel Baciu, într-o intervenție pentru Antena3.

În altă ordine de idei, șeful Casei de Pensii a anunțat că reprezentanții instituției pe care o conduce au „toată bunăvoința” să crească pensiile a cinci milioane de români, oferind asigurări că aceeași atitudine este împărtășită și de oficialii de la Ministerul Muncii.