 Încep procesele pe bandă rulantă! Se închid mall-urile?

Roxana Socaciu director executiv RoRetail (Organizaţia Patronală a Retailerilor din România), a vorbit despre problemele cu care se confruntă mulţi patroni de magazine din mall-uri.

Deşi Guvernele din întreaga UE au anunțat măsuri de sprijin pentru a ajuta cetățenii și întreprinderile să facă față impactului economic semnificativ al pandemiei de coronavirus, la noi încă sunt probleme.

Măsurile cu plata chiriilor pentru cele trei luni de perioadă închise conform ordonanţei militare numărul 2, au rămas nefinalizate.

„Toate măsurile demarate anul trecut şi ajunse spre sfârşitul anului într-o fază foarte aproape de semnare, respectiv ordonanţă în ceea ce priveşte acoperirea plăţii chiriilor pentru cele trei luni de perioadă închise conform ordonanţei militare numărul 2, au rămas nefinalizate, iar în aceste ultime două luni, respectiv primele două luni ale acestui an, am solicitat reluarea dialogului cu toate autorităţile române implicate, am transmis în nenumărate rânduri către ministerele de resort şi Guvern propuneri de întâlnire, însă toate acestea au rămas fără niciun fel de răspuns.