Încep înscrierile pentru primarii localităţilor cu alegeri parţiale. Depunerea candidaturilor pentru primarul general începe miercuri

Încep înscrierile pentru primarii localităţilor cu alegeri parţiale. Depunerea candidaturilor pentru primarul general începe miercuriSursa foto: Freepik
Perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile parţiale din 7 decembrie începe marţi, însă cei care aspiră la funcţia de primar general al Capitalei sau la cea de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău îşi vor putea depune dosarele abia de miercuri, potrivit Hotărârii de Guvern nr 891/2025.

Începe perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile parţiale

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 891/2025, marţi va începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcţia de primar în localităţile unde se vor organiza alegeri parţiale pe 7 decembrie 2025. Documentul stabileşte calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale pentru aceste scrutinuri locale.

Candidaturile pot fi depuse în majoritatea circumscripţiilor electorale vizate de alegeri, conform calendarului aprobat. Procedura este valabilă pentru funcţiile de primar, cu excepţia celor din Capitală şi din judeţul Buzău, pentru care depunerea dosarelor va începe miercuri.

Candidaturi deschise în mai multe localităţi din ţară

Perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile parţiale din 7 decembrie începe marţi,11 noiembrie, în circumscripţiile electorale din comunele: Remetea,, județul Bihor,  comuna Mihai Eminescu, județul Botoşani; comuna Marga, județul Caraș-Severin; comuna Dobromir, județul Constanța; comuna Lumina, judeţul Constanţa;

Oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa; comuna Sopot, judeţul Dolj; comuna Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa; comuna Vânători, judeţul Iaşi; comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş; comuna Şieu, judeţul Maramureş; comuna Cârţa, judeţul Sibiu.

Primaria Capitalei

Primăria Capitalei. Sursa foto: Arhiva EVZ

Pentru funcţia de primar general al Capitalei şi pentru cea de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, perioada de depunere a candidaturilor va începe miercuri. Calendarul acţiunilor electorale este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 891/2025.

Calendarul alegerilor parţiale decise de Guvern

Perioada de depunere a candidaturilor se încheie pe 17 noiembrie 2025, iar listele definitive vor fi stabilite până pe data de 23 noiembrie. Campania electorală va începe pe 22 noiembrie, iar tipărirea buletinelor de vot este programată pentru marți, 2 decembrie.

Campania electorală se va încheia pe data de 6 decembrie, urmând ca alegerile parţiale să aibă loc în 7 decembrie 2025.

