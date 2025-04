Incendiu puternic la un hotel din India. 15 persoane au murit

Cel puţin 15 persoane au murit într-un incendiu la un hotel în Calcutta, în nord-estul Indiei, au anunțat autoritățile. Șeful poliției a declarat că mai multe persoane au fost salvate din camerele de hotel.

„Mai multe persoane au fost salvate din camere şi de pe holul hotelului”, a declarat presei şeful Poliţiei din Calcutta, Manoj Verma. Incendiul, care a izbucnit marţi seara, a fost controlat şi s-a soldat cu „cel puţin 15 morţi”, a precizat el.

Incendiile în clădiri sunt frecvente în India, din cauza lipsei echipamentelor de prevenire şi nerespectării generalizate a regulilor de siguranţă. Potrivit agenţiei de presă Press Trust of India (PTI), care a difuzat imagini de la incendiu, „mai multe persoane au fost văzute încercând să scape pe ferestre şi pe cornişele înguste ale clădirii”.

O persoană ar fi murit după ce a „sărit de pe terasă încercând să scape” de flăcări. Prim-ministrul Narendra Modi a scris pe X că este „îngrozit de pierderea de vieți” și a anunțat acordarea de compensații financiare familiilor victimelor.

