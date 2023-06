Incendiu puternic în Emiratele Arabe. Focul s-a extins pe mai multe etaje, iar locatarii au fost evacuați. Video

Un incendiu puternic a cuprins luni seară un turn rezidențial din orașul Ajman din Emiratele Arabe Unite. Incendiul a izbucnit în Turnul 02 al complexului Ajman One și mai multe mașini de pompieri au fost trimise de urgență la fața locului pentru a stinge focul. Echipele de protecție civilă și de poliție au remediat situația. Nu au fost anunțate victime.

Locuitorii au fost evacuați și duși la hoteluri din Ajman și Sharjah cu autobuze puse la dispoziție de Autoritatea de Transport a emiratului. Pompierii au reușit să stingă focul care s-a extins la mai multe etaje, potrivit știripesurse.

BREAKING: Residential high-rise building in Ajman, the United Arab Emirates is currently on fire.pic.twitter.com/QK8vubiKHZ

— The Spectator Index (@spectatorindex) June 26, 2023