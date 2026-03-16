Incendiu, într-un spital din India. Cel puțin 10 pacienți au murit în unitatea de terapie intensivă

Incendiul izbucnit în unitatea de îngrijire a traumelor a unui spital din statul Odisha, India, s-a soldat cu cel puțin 10 morți, potrivit informațiilor furnizate luni de autorități și preluate de agenția Reuters.

Flăcările au izbucnit în primele ore ale dimineții și au afectat secția în care erau internați pacienți aflați în stare gravă. În urma incidentului, mai multe persoane au fost rănite, iar autoritățile locale au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii incendiului.

Potrivit oficialilor locali, incendiul a izbucnit în unitatea de îngrijire a traumelor a spitalului, în cursul nopții de duminică spre luni. În acel moment, mai mulți pacienți se aflau internați în secția de terapie intensivă.

Conform datelor preliminare, cel puțin 23 de pacienți erau tratați în unitatea de terapie intensivă atunci când a izbucnit incendiul. Autoritățile au precizat că 10 dintre aceștia au murit în timp ce personalul încerca să îi evacueze din zona afectată de flăcări.

Operațiunea de evacuare a fost realizată în condiții dificile, în timp ce echipele medicale și personalul de securitate au încercat să transporte pacienții către zone mai sigure ale spitalului.

Șeful guvernului statului Odisha, Mohan Charan Majhi, a vizitat spitalul după incident și a oferit primele informații despre posibila cauză a incendiului. Potrivit acestuia, primele indicii arată că flăcările ar fi fost provocate de un scurtcircuit electric.

„Incendiul ar fi fost probabil provocat de un scurtcircuit în centrul de traumă, în primele ore ale dimineții de luni”, a declarat Majhi în fața jurnaliștilor, după vizita la unitatea medicală.

Autoritățile au precizat că investigațiile continuă pentru a confirma cauza exactă a incendiului și pentru a evalua eventualele deficiențe tehnice sau de siguranță.

Pe lângă persoanele decedate, cel puțin cinci oameni au fost răniți grav. Oficialii au precizat că nu este încă clar dacă rănile acestora au fost provocate direct de incendiu sau dacă au fost rezultatul unor afecțiuni medicale anterioare.

În timpul intervenției, mai mulți membri ai personalului medical și ai echipei de securitate au fost răniți în timp ce încercau să salveze pacienții din secția afectată.

At least 10 people d!ed after a f!re broke out in the trⱥuma ICU of SCB Medical College and Hospital early on Monday morning. The blⱥze reportedly began around 2:30 am to 3:00 am, tr!ggering a swift evacuation by hospital staff and firefighters. Several critically !ll patients…

„Personalul medical și agenții de securitate și-au riscat viața pentru a salva pacienții; în timpul intervenției, și ei au suferit răni și se află acum sub tratament”, a declarat Mohan Charan Majhi.

Autoritățile au transmis că persoanele rănite primesc îngrijiri medicale, iar starea lor este monitorizată de echipele de medici.

Autoritățile locale au anunțat că au fost demarate investigații pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs incendiul și pentru a evalua modul în care a fost gestionată situația de urgență.

De asemenea, urmează să fie analizate condițiile tehnice ale infrastructurii electrice din spital, precum și măsurile de prevenire a incendiilor existente în unitatea medicală.

Incidentul ridică din nou problema siguranței în spitalele din India, unde autoritățile investighează periodic incidente similare pentru a identifica eventuale deficiențe ale sistemelor de securitate și infrastructurii medicale.