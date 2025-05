Social Incendiu într-un bloc din Capitală. Patru echipe au intervenit pentru a stinge focul







Republica Moldova. Un incendiu a izbucnit într-un bloc de apartamente din sectorul Centru al Capitalei. Incidentu s-a produs din cauza unui contor electric amplasat pe holul de parter a luat foc. Zona a fost cuprinsă rapid de fum dens și toxic. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit de urgență pentru stingerea focului și evacuarea persoanelor rămase blocate în apartamente. Din fericire, incendiul nu s-a soldat cu victime.

Ana-Maria are 19 ani și era acasă împreună cu sora și fratele ei mai mic când a observat că a izbucnit incendiul.

-Este fum toată casa și tot apartamentul. -Cum vă simțiți acum? -Stresată. S-a auzit ceva în coridor și am vrut să deschid ușa, am văzut fum. Am vrut să ies, să cobor. Am luat ce mi-a trebuit, dar când am dat să ies, nimic, nu am putut, era afectată toată casa”, povestește tânăra.

Un alt incendiu a avut loc și la Durlești

Amintim că incendiul care a izbucnit în data de 16 mai într-un bloc de locuințe din strada Tudor Vladimirescu din Durlești, a distrus în totalitate cele 16 apartamente de la mansardă. Uterior s-a stabilit că mansarda a fost construită ilegal.

La aproape două săptămâni de la incendiul devastator care a distrus mansarda blocului de locuințe din Durlești, locatarii se confruntă acum cu un alt calvar. Ploaia pătrunde nestingherit în apartamente și pe holuri.

O locuitoare din acest bloc de la etajele inferioare își ajută fiica, apartamentul căreia se află la ultimul etaj și care a fost distrus de incendiu, iar acum este inundat din cauza ploilor. Vorbește cu indignare despre situația în care s-a pomenit familia ei, după ce a aflat că mansarda a fost construită ilegal.

Se spune că nu trebuia să fie construit aici. De ce nimeni nu s-a gândit? Doar au fost puse semnături și acum toți s-au dat la perete. La nimeni nu le pasă că lumea a rămas cu datorii, au luat credite. Oameni buni, cum e posibil așa ceva? Cine îi va ajuta? Ei au copii!

Comisia pentru Situații Excepționale a decis să aloce peste 55 de mii de lei pentru serviciile de expertizare tehnică și pentru identificarea unei soluții tehnice pentru proprietarii care au locuit în mansarda distrusă.

Bani pentru reparația acoperișului

Săptămâna trecută, Guvernul a anunțat că fiecare familie afectată de incendiul de săptămâna trecută va beneficia de un ajutor financiar de 10.000 de lei. Pe lângă ajutorul financiar, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a anunțat că familiile afectate vor beneficia de vouchere pentru necesități urgente și cazare temporară.

În urma incendiului produs la un bloc de locuințe din orașul Durlești, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) a inițiat un control în domeniul construcțiilor și urbanismului, cu scopul de a verifica respectarea cerințelor de calitate pe parcursul tuturor etapelor procesului de construire – de la concepere și proiectare, până la execuție și exploatare.