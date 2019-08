Daniela Dincă a făcut facultatea de Farmacie iar dr. Alexandru Lazău , care i-a fost profesor a angajat-o la firma lui. După o scurtă perioadă a aflat că Daniela îi furase din gestiune suma de 120 de milioane de lei. În acel moment Lazău îi face plângere penală Daniele și începe un dosar pe numele ei. În această situaţie, Daniela pleacă în Italia pentru a face rost de bani. L-a sunat ulterior pe cel pe care îl furase și îi spune că îi trimite toți banii înapoi, cu condiția să retragă plângerea.

„Nu purta numele de Dincă, ci de Bălan Daniela, era căsătorită atunci. A lucrat la noi la firmă ca angajată într-o farmacie, în 2011, prin septembrie, până în 2014, prin aprilie. În primii ani am fost foarte mulțumit de ea, își vedea de treabă, își făcea serviciul așa cum trebuie, doar că prin 2014, la un inventar pe care l-am făcut la punctul de lucru am constatat un minus, o diferență de circa 12.600 de lei, pe care nu putea să-i justifice. Era singură în magazin, ea gestiona toate produsele din magazin. N-a știut cum să justifice, iar în final și-a dat demisia și a plecat. Noi am repetat inventarul după încă o săptămână, minusul a crescut cu vreo încă 1.300 de lei în loc să scadă și apoi și-a depus demisia. I-am și cerut demisia. Am vrut să recuperăm, ea nu a fost de acord și atunci am făcut o plângere penală la Poliție. Cred că depus și ea declarație de mai multe ori, nu și-a recunoscut vina, iar într-un final polițistul mi-a spus că a acceptat să-și acopere minusul. Am înțeles că a fost în Italia, unde a făcut rost de bani, și și-a acoperit datoria pe care a avut-o la firma noastră. Dosarul s-a închis din momentul respectiv. Prin faptul că a depus acei bani înseamnă că și-a recunoscut vina”, a spus prof. dr. Alexandru Lazău.

Profesorul a aflat de la angajatele sale că fiica acelui criminal din Caracal este chiar Daniela.

„A fost un moment deosebit de neplăcut pentru mine pentru că colegii ei din firmă practic mi-au arătat pe telefonul mobil să văd cine e Dana Bălan. E fiica criminalului. E incredibil. Am fost oripilat”, a mai spus dr Lazău.

Te-ar putea interesa și: