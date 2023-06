Incediu în Philadelphia. O autostradă importantă s-a prăbuşit. Ce spun autoritățile

O porţiune a autostrăzii I-95, una dintre cele mai aglomerate din partea de est a Statelor Unite, s-a prăbuşit în Philadelphia în urma unui incendiu provocat de o autocisternă. Pe această axă rutieră, traficul ar putea fi oprit câteva luni.

Guvernatorul statului Pennsylvania, Josh Shapiro, a declarat că nu au fost victime în urma incidentului de pe autostrada 95, dar că autorităţile încearcă „să-i identifice pe toţi cei care ar fi putut fi afectaţi de incendiu”.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 6:20 a.m. (10:20 a.m. GMT). Au apărut și imagini cu un nor imens de fum negru şi cu cele patru benzi ale acestei secţiuni de autostradă care se prăbuşesc brusc peste un drum, în care a luat foc autocisterna. „În această dimineaţă, un incendiu major sub I-95 (…) a provocat prăbuşirea autostrăzii”, a confirmat Sarah Peterson, purtătoarea de cuvânt a Primăriei din Philadelphia, într-un comunicat transmis AFP.

Pompierii „au sosit la faţa locului şi au descoperit (…) un incendiu de proporţii provenind de la un vehicul”, a adăugat căpitanul Derek Bowmer, din partea serviciului de pompieri ai oraşului Philadelphia, în cadrul unei conferinţe de presă.

Traficul ar putea fi afectat câteva luni

Autostrada I-95 este o arteră majoră de pe Coasta de Est a Statelor Unite. Închiderea sa la intrarea de nord-est în Philadelphia, un oraş de aproximativ 1,5 milioane de locuitori, ar putea afecta traficul câteva luni. 3.000 de kilometri leagă statul Maine, în extremul nord-est al ţării, de Miami, cel mai mare oraş din Florida, în sud-est.

„Aceasta este o arteră majoră pentru populaţie şi mărfuri, iar închiderea ei va avea consecinţe semnificative pentru oraş şi regiune până la finalizarea reconstrucţiei”, a scris pe Twitter secretarul american al Transportului, Pete Buttigieg.

Preşedintele Joe Biden ține legătura cu autorităţile locale, a declarat pe Twitter purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre. Reconstrucția secţiunii avariate a autostrăzii ar putea dura săptămâni, a avertizat Buttigieg.