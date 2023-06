New York, înecat în fum. „Cod roșu” în Philadelphia

Peste 75 de milioane de oameni din estul SUA sunt de miercuri sub alertă privind calitatea aerului din cauza fumului, care a făcut să dispară imaginile emblematice în spatele vaporilor portocalii. Cel mai gros nor fum este de așteptat să lovească din nord-est prin Atlanticul de mijloc, până în Carolina. Poluarea din acele regiuni ar putea dura cel puțin până joi,

Începând de miercuri seara, zonele metropolitane importante, cum ar fi Philadelphia, Jersey City, New Jersey și New Haven, Connecticut, au avut indici de calitate a aerului variind de la 200 la 300 – ceea ce este considerat „foarte nesănătos”, potrivit site-ului guvernamental AirNow.gov. Orașul New York a avut un AQI de 484 la ora 5 p.m. miercuri, care este clasificată drept „periculos”, a declarat primarul Eric Adams în timpul unei conferințe de presă miercuri.

Acesta este cel mai înalt nivel înregistrat în oraș din anii 1960, a spus el. Condițiile de calitate a aerului se vor înrăutăți probabil până la ora 21:00. și ora 22:00. miercuri seara, înainte ca acestea să se îmbunătățească temporar mai târziu în noapte și în dimineața de joi, a spus primarul. Cu toate acestea, condițiile se vor deteriora din nou joi după-amiaza și seara „pe măsură ce fumul se va muta înapoi peste oraș”, a spus Adams. „Deși poate exista un potențial de îmbunătățire semnificativă a condițiilor până vineri dimineață, predictibilitatea fumului atât de departe este scăzută”, a avertizat primarul.

„Este dificil să prezicem mișcarea fumului… Aceasta este o serie de evenimente imprevizibile și nu putem oferi îndrumări cu mai mult de o zi înainte în acest moment.” „Nu este ziua în care să te antrenezi pentru un maraton sau să faci un eveniment în aer liber cu copiii tăi. Stați înăuntru, închideți ferestrele și ușile și folosiți purificatoare de aer dacă le aveți”, a spus Adams. La sute de mile depărtare, școlile publice din comitatul Montgomery din Maryland au anulat vacanța și toate activitățile în aer liber pentru miercuri și joi din cauza „afluxului de fum” de afară care ar putea prezenta un risc pentru sănătate.

Trudeau și Biden se consultă

Premierul canadian Justin Trudeau a vorbit miercuri cu președintele american Joe Biden despre incendiile de pădure și impactul asupra calității aerului, au confirmat surse oficiale. SUA au desfășurat peste 600 de pompieri și personal de sprijin, precum și alte mijloace de stingere a incendiilor, a anunțat miercuri Casa Albă. Trudeau i-a mulțumit lui Biden pentru sprijin și cooperare, potrivit unei declarații publicate de biroul lui Trudeau, iar cei doi lideri au recunoscut necesitatea de a lucra împreună pentru a aborda efectele devastatoare ale schimbărilor climatice”.