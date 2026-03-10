Social

Încă un scandal de malpraxis la Spitalul Sf. Maria din Iași. Bebeluș mort la două zile după ce medicii l-au externat

Încă un scandal de malpraxis la Spitalul Sf. Maria din Iași. Bebeluș mort la două zile după ce medicii l-au externat
Un bebeluș de un an și nouă luni din comuna Țibana a murit la două zile după ce a fost externat de medici, în ciuda faptului că avea febră. Incidentul a avut loc la ”Spitalul „Sf. Maria”, iar mama copilului acuză cadrele medicale de neglijență.

Un bebeluș din Iași a murit după ce a fost externat din spital

Potrivit părinților, copilul a fost adus la spital joi, 5 martie 2026, deoarece avea febră ridicată. În urma unor analize și a administrării unei perfuzii, medicii i-au permis mamei să plece acasă, recomandându-i să meargă la un control pe 9 martie.

La două zile după prima vizită, mama a revenit la spital cu copilul, care ar fi fost inconștient.

„L-au adus cu elicopterul SMURD, avea febră. Când am ajuns, medicii mi-au spus să mai stau, că își revine copilul și că urmează să fie internat. Nu a trecut mult și mi-au spus că a decedat. Copilul meu avea 1 an și 9 luni”, a declarat mama pentru BZI.

Acuzații la adresa cadrelor medicale

Femeia susține că rezultatele analizelor copilului arătau că micuțul are probleme mari de sănătate și că, dacă ar fi fost internat imediat, viața lui ar fi putut fi salvată.

Ea acuză cadrele medicale că nu i-au acordat atenția cuvenită și cere explicații pentru decizia de a-l externa.

Mama copilului insistă ca responsabilii să fie trași la răspundere.

„Vreau să răspundă cei care sunt vinovați. Dacă îl țineau în spital, copilul meu nu murea. Eu nu am semnat internarea, dar medicii trebuiau să ia această decizie în interesul lui. Moartea lui putea fi prevenită”, a mai adăugat ea.

Corpul bebelușului a fost preluat de Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, iar cazul este în atenția autorităților, care urmează să stabilească circumstanțele exacte ale tragediei.

Un bebeluș a murit după ce ambulanța s-a împotmolit în noroi

O femeie însărcinată în luna a șaptea din comuna Mădârjac a sunat la 112 după ce a intrat în travaliu în timpul nopții. Echipajul medical trimis în ajutor a rămas însă blocat în noroi pe drumul spre locuința sa, întârziind intervenția cu peste o oră.

În acest interval, femeia a născut prematur acasă. La sosirea ambulanței, medicii au găsit nou-născutul în stop cardio-respirator și nu au reușit să îl salveze.

