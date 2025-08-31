International Încă un ostatic ucis de teroriștii Hamas. Cadavrul a fost identificat după recuperarea din Gaza







Trupul neînsuflețit al încă unui ostatic ucis de teroriștii Hamas a fost identificat, la câteva zile după recuperarea sa din Gaza. Este vorba despre Idan Shtivi, au confirmat IDF și Shin Bet, un fotograf în vârstă de 28 de ani, răpit de la festivalului Nova și ucis de palestinieni în timpul atacului din 7 octombrie 2023.

Trupul ostaticului Idan Shtivi, ucis de teroriștii palestinieni, a fost recuperat recent din Fâșia Gaza de Forțele de Apărare ale Israelului și serviciul de securitate Shin Bet, au anunțat sâmbătă autoritățile. Vineri, IDF anunțse că a recuperat și trupul ostaticului Ilan Weiss și ale unui al doilea ostatic, pe care nu l-a identificat la momentul respectiv.

Idan Shtivi, confirmat acum ca fiind al doilea ostatic ucis al cărui corp a fost recuperat în cadrul operațiunii, a fost omorât la festivalul de muzică Nova, în timpul atacului grupării teroriste Hamas din 7 octombrie 2023 în sudul Israelului.

Shtivi, în vârstă de 28 de ani, era un iubitor de natură și pasionat de fotografie care studia sustenabilitatea și guvernarea la Universitatea Reichman din Herzliya.

Cadavrul său a fost identificat la Institutul de Medicină Legală Abu Kabir.

Într-o declarație, prim-ministrul din Israel, Benjamin Netanyahu l-a numit pe Shtivi „un om cu mare curaj”.

„Pe 7 octombrie 2023, a participat la festivalul de muzică Nova, iar când a început atacul terorist, a acționat pentru a salva mulți participanți la petrecere”, a declarat Netanyahu.

El a fost răpit de teroriștii Hamas la petrecerea rave din deșert, unde se oferise voluntar să fotografieze evenimentul.

S-a alăturat petrecerii la ora 6 dimineața — cu doar o jumătate de oră înainte de începerea atacului — și și-a sunat prietena la ora 7, spunându-i despre rachetele care treceau pe deasupra și că vrea să plece.

Shtivi a plecat cu mașina lui împreună cu doi prieteni, dar a fost blocat de teroriști pe drumul care se îndrepta spre nord. Apoi a întors mașina și a început să conducă spre sud, dar a fost scos de pe șosea, a pierdut controlul vehiculului și a lovit un copac.

A fost văzut ultima dată în acel loc, iar mașina a fost găsită ulterior plină de găuri de gloanțe și sânge. Cadavrele prietenilor săi au fost găsite la fața locului.

Într-o declarație emisă sâmbătă seară, Biroul Prim-ministrului a anunțat că Netanyahu a vorbit cu familiile ambilor ostatici.

Netanyahu „a lăudat curajul lui Ilan și Idan, care au acționat pe 7 octombrie pentru a salva vieți”, adăugând că a subliniat familiilor că Israelul „lucrează neobosit pentru a returna toți ostaticii, atât pe cei vii, cât și pe cei morți”.

Într-o declarație separată, ministrul Apărării, Israel Katz, a transmis „sincere condoleanțe” familiei lui Shtivi și a lăudat curajul acestuia.

Atât Netanyahu, cât și Katz au promis că îi vor aduce înapoi pe cei 48 de ostatici rămași. Se crede că douăzeci dintre ei sunt în viață, există îngrijorări serioase pentru alți doi, iar ceilalți 26 au fost confirmați ca fiind morți.

Omul de contact cu ostaticii din partea guvernului, Gal Hirsch, a scris pe X că el și reprezentanții IDF s-au deplasat la casa familiei lui Shtivi pentru a-i informa despre returnarea corpului fiului lor.

Președintele Isaac Herzog, într-un comunicat, a spus că speră că returnarea corpului lui Shtivi „va aduce o oarecare alinare iubiților săi părinți, Eli și Dalit, și fraților săi, care au dat dovadă de o forță remarcabilă în lupta lor hotărâtă pentru întoarcerea lui”.

„Aceste momente de profundă durere ne amintesc de un adevăr: crimele Hamas sunt crime împotriva umanității. Lumea trebuie să acționeze cu claritate morală și să facă presiuni pentru eliberarea tuturor ostaticilor. Fiecare în parte”, a spus el.

Liderul opoziției, Yair Lapid, a scris pe X: „Ne vom aminti mereu de zâmbetul lui Idan. Idan, care a ales să rămână și să încerce să-și salveze prietenii care au dansat pentru viață.”

„Dalit și Eli, vă trimit vouă și întregii voastre familii o îmbrățișare strânsă. Toți cei care v-au întâlnit pe drum știu cum ați luptat pentru Idan și pentru toți ostaticii”, a adăugat el, adresându-se părinților israelianului ucis.