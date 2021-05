Consiliul Județean (CJ) Sibiu a făcut o propunere către Direcția de Sănătatea Publică (DSP) Sibiu și Prefectura Sibiu, legată de intensificarea ritmului de vaccinare. Astfel, se dorește menajarea unui centru mobil pentru imunizare, într-un autobuz care să se deplaseze în localitățile din județ.

Această inițiativă a apărut mai întâi în județul Constanța. Acolo unde autoritățile locale au organizat un maraton de vaccinare într-un autobuz supraetajat.

La Sibiu se dorește un maraton al vaccinării, la fel ca la Constanța

„Gândim zilele astea, vă dezvălui în premieră, un autobuz care să fie organizat sub forma unui centru de vaccinare și să se deplaseze în județ. Căutăm variante, este o idee la acest moment. Am văzut un astfel de model în Constanța și l-am propus mai departe DSP și Prefecturii, ca să face și în județul Sibiu!”, a anunțat Daniela Cîmpean, președintele CJ Sibiu, conform stiridesibiu.ro.

„Noi am demarat la CJ maratonul de vaccinare, cu ocazia Zilei Europene a Imunizării, am avut mai multe activități. Ce am constatat este că este nevoie de mult mai multe discuții cu oamenii. Au fost situații în care, după ce le-am prezentat beneficiile, au mers și s-au vaccinat. Foarte importanți sunt primarii din satele și comunele din județ.

„Stăm mai bine decât în alte județe, dar nu stăm așa cum ne-am dori”

Am reușit cu echipe mobile să mergem în rândul oamenilor din satele și comunele din județ și am reușit să îi convingem că este bine pentru ei și cei din jur să se vaccineze”, a mai precizat Daniela Cîmpean, conform sursei citate.

Județul Sibiu a imunizat mai multe persoane decât alte județe ale țării, dar autoritățile vor ca bilanțul să devină și mai bun. „La nivelul județului Sibiu stăm mai bine decât în alte județe, dar nu stăm așa cum ne-am dori. La un moment dat, știu că eram pe locul 3, după București și Cluj. Față de restul țării noi stăm mai bine, dar nu atât de bine pe cât ne propunem”, a spus președintele CJ.