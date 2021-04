După ce și-a petrecut 20 de ani construind un imperiu în jurul afacerilor cu cărbuni, miliardarul indian Gautam Adani a trecut la nivelul următor, consolidându-și afacerile și viitorul grupului pe care l-a fondat în domenii ce exced combustibilii fosili.

Adani și-a extins afacerile investind în porturi, aeroporturi, centre de date și mine de cărbune în India. Aşa a reuşit să devină treptat un rege al infrastructurii în India, diversificându-și afacerile în tot mai multe domenii.

De la cărbune la baze de date și industrie aerospațială

Miliardarul indian este fondatorul Adani Group, cel mai mare operator portuar din India. Grupul este de asemenea cel mai mare producător și comerciant de cărbune termal din India, raportând venituri de 6,1 miliarde dolari în primul trimestru al anului 2020.

Prin urmare, Gautam Adani, a cărui avere personală este estimată la 56,2 miliarde dolari, și-a dublat averea în 2021, fiind considerat de Bloomberg miliardarul cu cea mai mare creștere, la nivel internațional, a averii personale în acest an.

Cele șase companii listate pe bursă ale grupului fondat de Adani au raportat o creștere totală a valorii de piață în 2020, anul pandemiei, de 79 miliarde dolari, consemnând cele mai bune 12 luni din istoria lor.

Este cea mai mare apreciere a valorii de piață după cele două cele mai mari imperii de afaceri ale Indiei, grupul Tata și Reliance Industries Ltd., condus de Mukesh Ambani:

Adani Total Gas Ltd., cel mai performant din grup, a sărit la aproape 97% în acest an, în timp ce compania fanion Adani Enterprises a avansat cu 87%. Adani Transmission Ltd. a crescut cu 77%. Adani Power Ltd. și Adani Ports cât și Special Economic Zone Ltd. au câștigat peste 50% în acest an. Adani Green Energy Ltd., după ce a crescut anul trecut cu peste 500%, a urcat până acum cu 10%.

Adani a preluat controlul a șapte aeroporturi și a aproape un sfert din traficul aerian al Indiei

El și-a dezvăluit planurile de a a-și spori capacitățile de producție a energiei regenrabile de aproape opt ori până în 2025, beneficiind de planurile ambițioase guvernului indian vizând reducerea emisiilor de gaze de seră, până în 2050.

Activele internaționale ale grupului Adani includ portul australian Abbott Poin și mina de cărbune Carmichael din Australia, considerată a fi una dintre cele mai mari din lume. Iar înseptembrie 2020, Adani a cumpărat 74% din Aeroportul Internațional Mumbai, al doilea cel mai mare din India.

În luna martie 2021, a câștigat contractul pentru a participa la construcția unui terminal portuar în Sri Lanka, țară vecină Indiei care aspiră la statutul de concurent al influenței chineze în regiune. În februarie 2021, Adani Enterprises Ltd. a semnat un acord cu EdgeConneX pentru dezvoltarea și operarea de centre de date pe tot teritoriul Indiei.

Afacerile Grupului se concentrează pe construirea de capacități de infrastructură de clasă mondială

La data de 5 aprilie 2021, cele șase entități listate public ale Adani Group totalizau o capitalizare de piață de peste 100 de miliarde de dolari, cu afaceri în domeniile: energie, porturi și logistică, minerit și resurse, gaze naturale, aeroporturi, respectiv industria de apărare și aerospațială. În toate domeniile de activitate, Grupul a devenit lider de piață în India, scrie Capital.