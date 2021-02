Jeff Bezos cedează şefia Amazon. Cine profită de pasul în spate al miliardarului. Fondatorul Amazon va ceda funcția de CEO al gigantului de comerț electronic spre finalul anului 2021. Care este raționamentul din spatele deciziei?

În lungul mesaj, Jeff Bezos a spus că tranziția către rolul de președinte executiv „nu se referă la retragere”. Multimiliardarul intenționează să mențină un rol activ în conducerea Amazonului.

Jeff Bezos cedează şefia Amazon

Totuşi, acesta doreşte să petreacă mai mult timp lucrând la celelalte proiecte ale sale.

„A fi CEO Amazon este o responsabilitate profundă și consumă. Când ai o astfel de responsabilitate, este greu să atragi atenția asupra altceva. În calitate de președinte executiv, voi rămâne implicat în inițiative importante ale Amazonului.

Voi avea și timpul și energia de care am nevoie pentru a mă concentra pe Fondul Ziua 1, Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post… Şi celelalte pasiuni ale mele”, a scris Bezos.

Bezos va renunța oficial la funcția de CEO în al treilea trimestru al anului fiscal al Amazonului. În calitate de președinte executiv, Bezos vrea să-şi „concentreze energiile și atenția asupra noilor produse și inițiativelor timpurii”.

Jeff Bezos cedează şefia Amazon. Andy Jassy, noul CEO

Cel care va prelua rolul de CEO la Amazon este Andy Jassy. El a fost multă vreme ​​un preşedinte executiv al companiei, iar în prezent conduce divizia sale de servicii web.

„Andy este bine cunoscut în cadrul companiei și a fost la Amazon aproape atât timp cât am făcut-o. Va fi un lider remarcabil și are încrederea mea deplină”, a scris Bezos. Amazon și-a anunțat planul de tranziție alături de rezultatele câștigurilor din trimestrul IV.

Compania a generat venituri trimestriale de 125,6 miliarde de dolari. A fost depăşit pentru prima dată pragul de vânzări de 100 de miliarde de dolari într-un singur trimestru.

Încă de la înfiinţarea Amazon, în 1994, Bezos le-a spus angajaților „invenția este rădăcina succesului nostru”.

E-mailul trimis de Jeff Bezos angajaţilor Amazon

„Colegi amazonieni:

Sunt încântat să anunț că în acest al treilea trimestru voi fi președintele executiv al consiliului Amazon și Andy Jassy va deveni CEO. În scaunul de executiv, intenționez să-mi concentrez energiile și atenția asupra produselor noi și inițiativelor timpurii.

Andy este bine-cunoscut în cadrul companiei și a fost la Amazon aproape atât timp cât am făcut-o eu. Va fi un lider remarcabil și are încrederea mea deplină.

Această călătorie a început acum aproximativ 27 de ani. Amazon era doar o idee și nu avea nume. Întrebarea care mi s-a pus cel mai frecvent la acea vreme a fost «Ce este internetul?» Din fericire, nu am fost nevoit să explic asta mult timp.

Câte milioane de angajaţi are Amazon

Astăzi, angajăm 1,3 milioane de oameni talentați și dedicați, deservim sute de milioane de clienți și companii. Şi suntem recunoscuți pe scară largă ca una dintre cele mai de succes companii de succes din lume.

Cum s-a întâmplat asta? Invenţie. Invenția este rădăcina succesului nostru. Am făcut lucruri nebunești împreună și apoi le-am făcut normale. Am inițiat recenzii ale clienților, 1-clic, recomandări personalizate, livrare Prime extrem de rapidă, cumpărături Just Walk Out, Climate Pledge, Kindle, Alexa, piață, infrastructură cloud computing, Career Choice și multe altele.

Dacă înțelegeți bine, la câțiva ani după o invenție surprinzătoare, noul lucru a devenit normal. Oamenii cască. Și căscatul este cel mai mare compliment pe care un inventator îl poate primi.

Jeff Bezos apreciază enorm creativitatea

Nu știu de o altă companie cu o experiență inventivă la fel de bună ca cea a Amazonului. Sper că ești la fel de mândru de inventivitatea noastră ca și mine. Cred că ar trebui să fii.

Pe măsură ce Amazon a devenit mare, am decis să ne folosim scara și domeniul de aplicare pentru a le direcţiona pe probleme sociale importante. Două exemple cu impact ridicat: salariul nostru minim de 15 USD și angajamentul privind clima.

În ambele cazuri, am trasat poziții de conducere și apoi le-am cerut altora să vină împreună cu noi. În ambele cazuri, funcționează. Alte companii mari ne urmează calea. Sper că ești mândru și de asta.

Selecţia creierelor, element-cheie la Amazon

Găsesc munca mea semnificativă și distractivă. Mă apuc de lucru cu cei mai deștepți, cei mai talentați, cei mai ingenioși coechipieri. Când vremurile au fost bune, aţi fost umili.

Când vremurile au fost grele, ați fost puternici și de înţelegători și ne-am amuzat unii pe alţii. Este o bucurie să lucrezi în această echipă.

Oricât de mult aş mai dansa step la birou, sunt încântat de această tranziție. Milioane de clienți depind de noi pentru serviciile noastre. Şi mai mult de un milion de angajați depind de noi pentru mijloacele lor de trai.

A fi CEO al Amazon este o responsabilitate profundă și consumă. Când ai o astfel de responsabilitate, este greu să pui atenția pe orice altceva.

În calitate de președinte executiv, voi rămâne implicat în inițiative importante ale Amazonului. Dar voi avea și timpul și energia de care am nevoie pentru a mă concentra pe Fondul Ziua 1, Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post și pe celelalte pasiuni ale mele.

Nu am avut niciodată mai multă energie și nu este vorba despre pensionare. Sunt foarte pasionat de impactul pe care cred că îl pot avea aceste organizații. Jeff”, a scris multimiliardarul în e-mailul adresat angajaţilor.

aboutamazon.com