În atenția tuturor șoferilor! Iată cele mai bune metode pentru ca parbrizul de la mașină să nu-ți înghețe

Șoferii din mai multe regiuni ale Românii care își lasă mașinile sub cerul liber își găsesc geamurile înghețate. În timpul zilei avem parte de temperaturi puțin mai ridicate față de normalul acestei perioade, însă seara și dimineața sunt înregistrate temperaturi sub zero grade, iar din acest motiv gemurile sunt acoperite cu un strat de gheață. Curățarea cu raclete poate produce zgârieturi pe parbriz, iar până le dezgheață dezaburirea mașinii durează destul de mult. Totuși există câteva metode care vin în ajutorul șoferilor și previn înghețarea geamurilor mașinii.

Aceste trucuri sunt la îndemâna oricui și împiedică depunerea stratului de gheață pe parbrizul mașinii. Un obicei vechi este să acoperi geamurile cu ceva călduros, care să protejeze parbrizul de temperaturile scăzute. Sunt multe alte metode, iar ele sunt la îndemâna oricui. Necesită puțin timp, însă gheața nu se va mai depune pe geamurile mașinii tale.

Cartoful sau ceapa roșie

Poate sună ciudat, însă unele alimente au puteri miraculoase. Spre exemplu, amidonul din cartof împiedică gheața să se depună pe geamuri. Seara, taie un cartof în jumătate și freacă geamurile mașinii cu el. Mare atenție: la final șterge totul cu o bucată de hârtie pentru a nu rămâne resturi.

Ceapa roșie are și ea același efect ca și cartoful. Procedeul este același, doar că în cazul acesta nu vorbim despre amidon, ci despre zahărul din ceapă care stopează procesul de înghețare.

Oțetul de mere sau spirtul

Dacă varianta cu alimentele nu vă încântă prea mult, există și trucuri cu soluții lichide. Pentru a preveni înghețarea, șterge geamurile mașinii cu un amestec de oțet și apă. Oțetul are un punct de îngheț de -15 °C, așa că vor fi și mai puține șanse să te trezești cu parbrizul înghețat dimineața.

Spirtul poate fi și el un aliat de nădejde în perioada rece a anului. Folosește un amestec de apă și spirt, în cantități egale. Pulverizează seara pe parbriz și astfel vei împiedica depunerea gheții. Dacă vrei ștergătoare curate la primele ore ale dimineții, pulverizează amestecul și peste acestea.

Cum se curăță corect stratul de gheață de pe parbrizul mașinii

Dacă nu ai folosit trucurile de mai sus și te trezești dimineața cu geamurile de la mașină înghețate, ai mare grijă cum le cureți. Evită pe cât de mult posibil să folosește racleta, pentru a nu zgâria geamurile. Cel mai indicat este să pornești motorul mașinii și să folosești încălzirea specială pentru geamuri. Dacă stratul de gheață este mult prea gros, singura modalitate rămâne racleta.

Atenție șoferi! Nu folosiți niciodată apa caldă pentru a dezgheța mașina. Schimbarea bruscă de temperatură ar putea să vă provoace mari pagube, iar geamurile de la mașină să crape în timp ce turnați apă fierbinte pe ele.