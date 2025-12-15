Beneficiarii de compensații pentru căldură pot ridica, de astăzi, plățile de la oficiile poștale din întreaga țară

Republica Moldova. Beneficiarii Programului guvernamental de compensații la energie „Ajutor la contor” pot ridica de astăzi, 15 decembrie, sumele alocate de la oficiile poștale din întreaga țară. Persoanele care nu pot primi plățile prin card bancar sau social trebuie să se prezinte la oficiul poștal și să prezinte buletinul de identitate.

Potrivit autorităților, peste două treimi dintre gospodăriile care s-au înregistrat pe platforma compensații.gov.md vor beneficia de sprijin financiar în sezonul rece 2025–2026. Mai exact, 605.538 din cele aproximativ 783.000 de gospodării care au depus cereri s-au calificat pentru program, a anunțat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

Gospodăriile eligibile acoperă peste 1,2 milioane de cetățeni, iar bugetul total alocat de stat pentru acest program se ridică la peste 2,3 miliarde de lei. Ministra a precizat că plățile pentru luna noiembrie sunt deja disponibile, iar beneficiarii care au indicat un cont bancar sau social primesc bani prin transfer direct în aceste zile.

În ceea ce privește valoarea sprijinului, peste jumătate dintre beneficiari, circa 53%, vor primi compensația maximă, respectiv 800 de lei pentru gospodăriile care folosesc combustibili solizi, precum lemne și cărbune, și 1.000 de lei pentru cele care folosesc alte surse de energie.

Aproximativ 23% dintre gospodării vor primi sume intermediare, iar restul vor beneficia de compensație minimă, de 500 de lei. Compensațiile sunt acordate lunar, pe toată durata sezonului de încălzire, din noiembrie până în martie.

Datele analizate de ministru arată că 287.000 de gospodării beneficiare se încălzesc cu combustibili solizi, peste 169.000 folosesc gaze naturale, 106.134 sunt conectate la energie termică centralizată, iar peste 42.000 utilizează energie electrică drept sursă principală de încălzire.

Stabilirea eligibilității a presupus verificări prin interconectarea cu 12 baze de date ale instituțiilor de stat și private, inclusiv Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Poliția de Frontieră și instituțiile bancare.

Autoritățile precizează că persoanele nemulțumite de gradul de vulnerabilitate energetică atribuit pot solicita explicații la centrul de apel 0 8000 5000 sau la adresa de e-mail support@ajutorlacompensatie.gov.md.

De asemenea, cei care nu au reușit să depună cereri până la termenul-limită pot să o facă ulterior, urmând să fie incluse în sistem pentru lunile următoare.