Cererile pentru compensații, procesate. Moldovenii își pot verifica ajutorul online

Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova își pot verifica, începând cu 12 decembrie, compensațiile la energie pentru sezonul rece 2025–2026 pe platforma compensatii.gov.md. După autentificare, fiecare beneficiar vizualizează în cabinetul personal suma calculată, modul de stabilire, gradul de vulnerabilitate și tipul de încălzire declarat. Autoritățile spun că noul sistem aduce un plus de transparență și permite monitorizarea individuală a întregului proces.

Pentru acest sezon, Guvernul a redus plafonul maxim de compensare pentru energia termică, gazele naturale și energia electrică de la 1.400 la 1.000 de lei lunar. Pentru combustibili solizi, limita este de 800 de lei. Compensațiile se acordă pentru perioada noiembrie 2025 – martie 2026 și sunt calculate strict în funcție de consum, veniturile familiei, numărul de membri și sursa de încălzire utilizată.

Formula de compensare rămâne diferențiată în funcție de tipul de energie, iar suma minimă acordată este de 500 de lei. Regulamentul actualizat introduce și un criteriu suplimentar: gospodăriile în care membrii au obținut în anul precedent dobânzi bancare mai mari de 4.000 de lei nu vor fi eligibile pentru ajutor. Autoritățile justifică această schimbare prin necesitatea de a preveni accesarea nejustificată a sprijinului destinat familiilor realmente vulnerabile.

Compensațiile vor continua să fie achitate în formă monetară, fie prin transfer bancar, fie prin ridicare de la poștă pe baza buletinului. Sumele neridicate până la 30 iunie se anulează automat. Ministerul Muncii anunță că metodologia rămâne individuală și include o gamă mai largă de verificări, inclusiv prin baza de date a instituțiilor fiscale și sociale.

Mai mult de două treimi dintre gospodăriile din Republica Moldova care s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md vor beneficia de compensații la energie în sezonul rece 2025–2026. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, 605.538 dintre cele circa 783.000 de gospodării care au depus cereri au fost declarate eligibile, conform datelor prezentate pe 12 decembrie, în cadrul unei conferințe de presă la Guvern.

Gospodăriile aprobate acoperă peste 1,2 milioane de cetățeni, iar bugetul total alocat depășește 2,3 miliarde de lei. Ministra Plugaru a anunțat că plățile pentru luna noiembrie sunt deja disponibile, iar beneficiarii care au indicat un cont bancar sau social primesc banii începând de astăzi. Cei care au optat pentru ridicarea sumelor de la oficiile poștale vor putea face acest lucru din 15 decembrie, prezentând buletinul de identitate.

Peste jumătate dintre gospodăriile eligibile vor primi compensația maximă: 800 de lei pentru cei care folosesc lemne sau cărbune și 1.000 de lei pentru gospodăriile alimentate cu energie electrică, gaze naturale sau energie termică centralizată. Aproximativ o pătrime dintre beneficiari vor primi compensații intermediare, iar restul vor beneficia de suma minimă de 500 de lei. Ajutorul se va acorda lunar, pe toată durata sezonului de încălzire, din noiembrie până în martie.

În declarațiile sale, ministra Plugaru a subliniat că Guvernul rămâne alături de populație și în acest sezon rece, așa cum a fost în ultimii trei ani, iar programul de compensații este orientat în special către pensionari, familii cu copii, persoane cu dizabilități și gospodării cu venituri reduse.

Datele prezentate de Ministerul Muncii arată că majoritatea gospodăriilor beneficiare folosesc combustibili solizi, aproape 287.000 fiind dependente de lemne sau cărbune. Peste 169.000 de gospodării se încălzesc cu gaze naturale, peste 106.000 sunt conectate la sistemul centralizat de termoficare, iar peste 42.000 utilizează energia electrică drept principală sursă de încălzire.

Până la sfârșitul acestui an, cetățenii beneficiază în continuare de compensarea directă în factură la energia electrică, pentru un consum de până la 110 kWh lunar. Ministrul Muncii a anunțat însă că, începând din ianuarie, acest mecanism va fi stopat, iar toate formele de sprijin vor fi acordate exclusiv în format monetar.

Peste 780.000 de persoane au depus cereri în perioada de înregistrare, finalizată pe 28 noiembrie. Bugetul total destinat programului de compensații pentru sezonul rece 2025–2026 este estimat la 2,36 miliarde de lei, sumă ce acoperă atât ajutorul financiar direct, cât și cheltuielile administrative aferente procesării cererilor.