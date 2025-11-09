Împușcături la Leova. Candidatul la primărie, Alexandru Bujorean, vizat de un atac în fața casei Video

Republica Moldova. În noaptea de 8 noiembrie, orașul Leova a fost zguduit de un incident cu focuri de armă în fața locuinței candidatului la primăria localității, Alexandru Bujorean. În jurul orei 22:30, persoane neidentificate au tras de două ori în direcția casei sale, punând în alertă întreaga familie.

„Am ieșit în curte și am observat o mașină necunoscută parcată în fața casei. Peste câteva minute, am auzit două focuri de armă trase din direcția vehiculului, după care mașina a dispărut rapid spre sudul orașului”, a relatat Bujorean pe pagina sa de Facebook.

Candidatul a precizat că nici el, nici soția și cei doi copii ai săi nu au fost răniți. La fața locului, au fost descoperite manșoanele celor două gloanțe, care au fost predate poliției. Bujorean a depus imediat o plângere la Inspectoratul de Poliție Leova și a colaborat cu autoritățile pentru strângerea tuturor probelor disponibile.

Alexandru Bujorean consideră că atacul ar putea fi o tentativă de intimidare în contextul electoral. „Calific acest incident drept tentativă de intimidare a mea, în calitate de candidat la funcția de primar al orașului Leova. Voi colabora pe deplin cu organele de anchetă pentru identificarea persoanelor implicate”, a declarat el.

În sprijinul acuzațiilor, candidatul a publicat două secvențe video în care se aud clar împușcăturile trase în fața locuinței sale. Imaginile oferă autorităților indicii importante pentru anchetă, însă până în prezent poliția nu a oferit un comunicat oficial privind incidentul.

Inspectoratul de Poliție Leova a confirmat că pe caz a fost inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului.

Incidentul are loc la doar câteva zile înainte de alegerile locale programate pentru 16 noiembrie în Leova și în satele Sârma, Tochile-Răducani și Sărata-Răzeși. Cetățenii din aceste localități vor alege atât un primar, cât și un consiliu local. Cele patru unități administrative vor fuziona, formând o singură entitate administrativă, ceea ce face scrutinul unul extrem de important.