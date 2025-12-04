Reforma fiscală aprobată recent de Duma de Stat a Rusiei, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, marchează un punct de cotitură dramatic pentru economia internă a Federației Ruse.

Sub pretextul ajustărilor bugetare, Kremlinul a demarat o operațiune masivă de centralizare a resurselor financiare pentru a susține costurile exorbitante ale războiului, sacrificând în mod direct stabilitatea regiunilor, sectorul IMM-urilor și serviciile sociale esențiale precum sănătatea și educația, scrie The Insider. O analiză exclusiv economică.

Piatra de temelie a noii politici fiscale este creșterea Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) de la 20% la 22%, prima majorare semnificativă din ultimele două decenii. Însă lovitura de grație este dată întreprinderilor mici și mijlocii (IMM).

Până acum, firmele care funcționau pe sistemul simplificat de impozitare (USN) erau protejate de birocrația și costurile TVA-ului dacă aveau venituri sub 60 de milioane de ruble (aprox. 670.000 de euro). Reforma scade acest prag drastic, la doar 20 de milioane de ruble (220.000 euro) pe an.

Această măsură nu vizează doar companiile medii, ci lovește direct în micii antreprenori activi. O afacere de cartier, un service auto sau o firmă de consultanță poate depăși acest prag după un singur trimestru reușit, intrând automat în malaxorul birocratic al TVA-ului.

Pentru acești antreprenori, costurile administrative (angajarea contabililor, achiziția de softuri specializate) sunt estimate la 200-300 de mii de ruble anual (2-3.300 euro), sume care, cumulate cu taxele mărite, vor anula marjele de profit în sectoarele cu forță de muncă intensivă, precum comerțul cu amănuntul sau alimentația publică.

Mecanismul reformei este conceput pentru a trimite banii din periferie către centru. TVA-ul este un impozit care merge integral la bugetul federal (controlat de Moscova pentru cheltuieli militare), în timp ce impozitul simplificat rămânea în bugetele locale.

Prin forțarea firmelor să treacă la plata TVA, guvernul federal privează regiunile de venituri vitale.

Efectele sunt deja vizibile în proiectele de buget pentru 2026. Economiștii avertizează asupra unei „degradări treptate a capitalului uman”.

În Bașkortostan, autoritățile au tăiat bugetul pentru sănătate cu 15,9% și pe cel pentru educație cu 10,5%. Liderul regiunii, Radi Kabirov, a recunoscut că 2026 va fi cel mai dificil an financiar din istoria recentă. La Nijni Novgorod bugetul a fost construit pe o austeritate severă, autoritățile pornind o vânătoare a celor 400.000 de lucrători independenți pentru a-i taxa suplimentar.

Alte regiuni au probleme similare. În Iaroslavl, Krasnodar și Orenburg, guvernanții locali majorează disperați taxele pe proprietate și impozitele auto (inclusiv pentru mașinile populare precum Lada Granta) pentru a acoperi găurile din buget.

Se estimează că bugetele regionale vor înregistra un deficit cumulat de jumătate de trilion de ruble, adică 5,5 miliarde euro, singurele entități care vor rămâne pe excedent fiind Moscova și Sankt Petersburg.

Pentru a se asigura că nimeni nu scapă de noua povară, Fiscul (FNS) a schimbat tactica. Controalele nu mai sunt efectuate de inspectori locali, cu care se putea „negocia”, ci prin verificări încrucișate. Inspectorii din regiuni îndepărtate (de exemplu, Buriatia) verifică firmele din Moscova, eliminând posibilitatea corupției locale și aplicând amenzi draconice.

În final, factura acestor măsuri va fi achitată de cetățeanul de rând. Taxele majorate se rostogolesc pe lanțul de producție și distribuție. Experții estimează că o creștere a TVA cu 2 puncte procentuale, combinată cu noile costuri logistice, va duce la o creștere reală a prețurilor la raft de 10-15%.

Concluzia economiștilor citați de The Insider, este sumbră: pentru a menține mașinăria de război în funcțiune, Kremlinul a decis să sacrifice viitorul economic al provinciilor și bunăstarea populației, condamnând infrastructura civilă și serviciile sociale la o subfinanțare cronică.