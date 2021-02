A venit momentul pentru o împăcare în familia Năstase.

După ce s-au certat și ea a ieșit mai „șifonată”, se pare că Ioana l-a iertat pe Ilie Năstase

Cei doi par să fie acum, din nou, împreună. Oare să fi trecut Ioana cu totul peste? Sau are ceva pregătit pentru Ilie?

Împăcare în familia Năstase?

Se pare că nici după aceste momente tensionate, romantismul nu l-a părăsit pe bărbat, mai cu seamă că ne aflăm în luna iubirii.

Acesta a postat pe pagina personală de Facebook o fotografie cu descrierea: ”Florile preferate ale soției mele, Ioana.”

Din partea Ioanei a venit o replică simplă: „Mulțumesc frumos!”. Este de așteptat că dac- nu s-au împăcat deja, să o facă în curând.

Mai mult, bruneta a menționat pentru un post de televiziune că are o condiție pentru a-și putea ierta soțul.

„Să stea un pic mai mult de vorbă, să punem la punct niște lucruri.”, spunea Ioana Năstase într-un interviu oferit pentru Antena Stars. Cei doi pare că preferă acum discreția în privința relației lor.

Declarațiile Ioanei după incidentul cu Ilie Năstase

Ioana Năstase suna la 112 în seara de 8 ianuarie, iar apoi să se încuie în dormitor. Ilie Năstase, soțul ei, devenise agresiv. La câteva minute după ce a părăsit locuința, a fost lovită cu palmele de fostul tenismen .

„E adevărat ce a apărut în presă. Nu vreau să dau prea multe detalii, pentru mine e foarte important că am reușit să scap teafără pe ușă. Nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. Tot ce mi-am dorit a fost să ies de acolo teafără.

Nu am depus plângere din respect, că nu e frumos. Am stat împreună, a bucurat atâtea milioane de oameni. Nu vreau să vorbesc prea multe. Niciodată nu l-am acuzat de ceva, nu sunt geloasă. Nu știu ce să vă spun, că acum sunt și sub șoc.

M-am speriat foarte tare. Totul s-a declanșat într-o fracțiune de secundă. Nu sunam la 112 dacă mă agresa doar verbal. Eu îl respect ca om, e o valoare, nu veneam eu acum să vorbesc…

Eu voi încerca să fie mai tot timpul cineva în preajma mea în perioada următoare pentru a nu degenera situația. Sunt atât de speriată încât nici nu-mi găsesc cuvintele. Chiar îmi tremură și acum picioarele…”, spunea Ioana Năstase pentru Prosport.