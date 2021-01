Ioana Năstase spune adevărul despre noaptea bătăii de la începutul lunii ianuarie.

A fost seară zbuciumată care s-a încheiat cu un apel la 112. Vedeta a plecat de lângă soțul ei, Ilie Năstase, după ce acesta ar fi bătut-o.

Ei stau de o perioadă destul de bună de timp separați. Ioana a dezvăluit că au mai ținut legătură și au luat masa împreună recent.

Ioana Năstase, adevărul despre noaptea bătăii

Ea a dezvăluit că după bătaia primită de la Ilie s-a dus la mânăstire pentru a se liniști.

„Suntem în relații bune, civilizate, suntem doi oameni maturi. Eu acum sunt la Prislop. Ilie este la București.

Mă întreabă dacă sunt bine, și eu pe el la fel.

Ținem legătura, vorbim. Iau în calcul o împăcare cu Ilie! Relația dintre noi este una bună acum. Discutăm, ne întrebăm ce facem, suntem bine”, a spus Ioana Năstase.

Ioana este cea de-a cincea soție a lui Ilie Năstase. El a mai fost căsătorit cu Dominique Grazia, Alexandra King, Amalia Teodorescu, Brigitte Sfăt.

Vor divorța cei doi?



„Momentan suntem despărțiți. Da, este adevărat, ne-am întâlnit, ne-am salutat, ba chiar ca doi oameni maturi ce suntem am stat de vorbă la o cafea despre una sau alta.

Nu vă voi spune despre ce am discutat, fiindcă nu e acum cazul, după cum nu voi face niciun comentariu despre vreun posibil divorţ sau posibilă împăcare între noi.

Ceea ce vă pot spune e că i-am cerut lui Ilie să-mi acorde un răgaz de timp, suficient de mare, pentru ca amândoi să ne liniştim, să ne limpezim gândurile, după care să vedem încotro o vor lua lucrurile”, a spus Ioana.

Cum s-a ajuns la bătaie? Primele dezvăluiri



„Eu am venit de la munte unde petrecusem onomastica cu prietena mea din copilărie. Am ajuns în Bucureşti, am luat masa în oraş cu Ilie, apoi ne-am întors în Stejarii.

Am văzut încă de la masă că era nervos, dar nu am dat importanţă. Am ajuns acasă şi… am rămas şocată. O ploaie de palme! Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa.

Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea. Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia. Am ieşit pe uşă, m-am urcat în maşină şi am plecat direct spre Constanţa”, a declarat ea, conform RomaniaTV.