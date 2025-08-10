Social Imaginile durerii în accident aviatic de la Arad. Pistele pe care merg anchetatorii







Au fost imagini sfâșietoare, azi, la locul accidentului aviatic de ieri din Arad. În timp ce specialiștii Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile făceau investigații în curtea Astra Vagoane, acolo a apărut și îndoliata familie a băiatul de 18 ani, mort în accident. Parinții și fratele lui Vlad Popescu i-au făcut tânărului un altar la locul teribilului accident.

Cu fotografia fiului său strângând-o la piept. Asa a a apărut tatăl lui Vlad, Daniel Popescu la locul accidentului. I-au depus o lumânare, sfâșiați de durere, apoi toți membrii familiei au stat îmbrățișați, înmărmuriți de durere. Tatăl lui Vlad a anunțat apoi că cei care vor să își ia rămas bun de la copilul lui iubit o pot face începând din această seară.

"Priveghiul copilului meu extraordinar de bun va fi astăzi începând cu ora 19:00, 10.08.2025. Și mâine 11.08.2025 la Capela Silentium Eternum. Slujba de înmormântare va avea loc marți 12.08.2025 la Capella Silentium Eternum, ora 13:00", a anunțat Daniel Popescu pe contul său de socializare.

Specialiștii Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile analizează probele ridicate de la locul tragediei. Două ipoteze sunt luate în calcul.Ori o defecțiune la carlingă. Ori probabilitatea ca apartul de zbor să fi lovit o pasăre. Pilotul, Vlad Zgărdău, de 48 de ani, avea peste 20 de ani experiență la manșă. Aparatul de zbor a decolat de pe Aerodromul Şiria şi urma să aterizeze pe pista Aeroportului Arad."De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede, când avea viitorul în față?", e întrebarea care îl macină pe tatăl lui Vlad Popescu.

Familia nu știe cum va reuși să trăiască fără el. La locul accidentului a fost și subprefectul de arad Marius Sulincean, pentru a sprijini intervenția structurilor abilitate. Conducerea Instituției Prefectului -Județul Arad își exprimă profundul regret față de tragedia aviatică în care și-au pierdut viața doi arădeni.Transmitem sincere condoleanțe familiilor îndoliate. Dumnezeu să ierte și să odihnească în pace victimele tragicului accident.