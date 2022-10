Imagini rare de la nunta lui Oneață. Cum arătau Adrian Minune și Vali Vijelie în anul 1997. Video

Circa 400 de invitați au participat la nunta lui Ion Pârnică, aceștia fiind serviți cu diferite mâncăruri și băuturi scumpe, dar și cu zece porci de lapte la proțap.

Imagini rare de la nunta lui Ion Pârnică, alias „Oneață”

„Regele barbutului” a convertit patru casete video VHS, reușind să recupereze filmarea cu evenimentul de atunci. Din imagini reieseă că la nunta lui Oneață au fost chemați să cânte artiști precum Adi Minune, Vali Vijelie, Dan Armeanca, Dan Bursuc, dar și taraful lui Mihai Nămol și trupa lui Cornel Verban.

„Așa era tot timpul la mine. Dacă îți spun că o cutie de banane, plină cu bani, i-am pus-o în cap lui Dan Armeanca! Adrian Minune, acum, numai din mașini luxoase coboară. Și pe timpul ăla, i-a dat nașul cadou un Suzuki Vitara lui domnul Adrian. Uite-l pe Bursuc ce mustață avea! Și ce clarinet mic! Acum are clarinet mare, numai din diamante! Nu mai cântă acum, el e șeful la tot ce înseamnă muzică. Atunci lupta, lupta”, a povestit Oneață, conform Cancan.

Regele barbutului” a ajuns falit

Cândva unul dintre cei mai cunoscuți oameni ai vieții de noapte din Capitală, Oneață a ajuns de câțiva ani la disperare. Ion Pârnică a fost supranumit „regele barbutului”, omul care vrăjea zarurile ca nimeni altul. Mize uriașe i-au trecut printre degete și parteneri „cu greutate” s-au înclinat în fața norocului său, Gigi Becali și Victor Pițurcă fiind doi dintre aceștia.

După un periplu prin străinătate, Oneață s-a întors în țară, însă aici duce o viață mizeră, la limita subzistenţei. Mai mult, în 2019, Pârnică a fost condamnat la 100 zile de detenție, drept pedeapsă pentru „săvârșirea infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a jocurilor de noroc”.

Drama lui Oneață

Instanța a stabilit atunci cuantumul unei zile de amendă la 70 de lei. Pentru întreaga condamnare, Oneață avea de plătit în total 7000 de lei, bani de care nu dispunea. Iată ce povestestea Ion Pârnică: „Am avut un bar în Pitești, unde se jucau table, cărți, mai multe jocuri distractive. Acolo veneau oameni din toate orașele, printre care și Emi Pian, Antonică, Guți. A venit, la un moment dat, Poliția, ne-a luat, ne-a dat amenzi, câte 500 lei de căciulă. În fine! După ce au dat toate aceste amenzi, la câteva luni am fost chemat la București să dau declarații. M-am dus, am dat declarații, m-au întrebat ce și cum.

Le-am spus că mi-am primit pedeapsa, îmi trebuie încă una?! Mi-au spus că aici e altă treabă, că au fost făcute niște întâmplări cu cartoforii, cu Emi Pian. Și au spus că eu am făcut jocul. Iar Poliția mi-a impus să vorbesc de cineva pe care eu nu l-am văzut. Am refuzat și și-au dat cuvântul că mă vor trimite în instanță. La sfârșit mi-au dat 100 de zile muncă în folosul comunității și 7.000 de lei amendă. Nu am avut de unde plăti, nu am avut nici unde să muncesc pentru că sunt bolnav. A trecut o perioadă și m-am trezit că totul s-a revocat în pușcărie. M-am prezentat acum zece zile, am plătit 1.000 de lei, mai am de achitat restul și mi-a dat termen pe 5 martie să plătesc tot”, a povestit acesta.