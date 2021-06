Imagini pline de erotism la Survivor România 2021. Ce au surprins camerele de la Kanal D

Survivor România 2021, emisiunea difuzată de Kanal D, reușește să își țină fanii în priză. Nu doar prin competiția în sine, ci și prin poveștile de amor din cadrul showului de la Kanal D.

Sora Mariei crede că evenimente din junglă au făcut-o pe aceasta să se apropie de Albert. Cât despre sărut, ea nu știe ce să creadă.

„Eu o cunosc pe Maria și știu că s-a uitat de vreo două, trei ori la emisiune. Când a ajuns acolo nici nu cred că știa cum îi cheamă pe toți, dar cine e favorit. Ea e omul care se uită imediat la nedreptate.

Ea a și spus la un moment dat, când se certa cu Sorin, că a văzut nedreptatea care i se făcea lui Albert și i-a luat partea.

Acel sărut, ar trebui să știu exact ce s-a întâmplat, ca să îmi dau seama. Dacă, într-adevăr, a sărutat-o, mi se pare puțin ciudat că nu i-a cerut permisiunea”, a declarat sora Mariei Chițu de la Survivor România, la „Ștafeta mixtă”.

Albert nu este apreciat de familia Mariei

Mai mult, sora Mariei spune că concurenta se potrivește mai bine cu Marius, căci pe Albert îl vede mai „bleguț”.

„Îl consider un băiat bun la suflet. Este un pic mai bleguț din punctul meu de vedere. Eu consider că, din gusturile pe care știu că le are, că i-ar plăcea mai mult de Marius.

S-ar putea să nu îi placă mai mult de Marius decât de Albert, dacă ne luăm după caracter. Eu cred că nu îi place de niciunul”, a concluzionat Marta Chițu, mai arată sursa citată.