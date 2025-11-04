Imagini cu Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea la ieșirea din închisoare. Au fost întâmpinați de Ceaușescu

Fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu, a ieșit din penitenciar marți, la scurt timp după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în casație formulat în dosarul său de corupție. La ieșirea din închisoare, Vlădescu a fost așteptat de activistul Marian Ceaușescu. El a declarat că spera de multă vreme ca ÎCCJ să ia această decizie. Întrebat dacaă are bani să plătească prejudiciul, acesta a răspuns: „Verificați la ANAF”.

ÎCCJ a hotărât, cu majoritate, să admită recursurile în casație depuse de Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea, fost președinte al Eximbank și cumnat al lui Mircea Geoană. Magistrații au decis încetarea procesului penal pentru faptele de luare de mită (în cazul lui Vlădescu) și complicitate la luare de mită (în cazul lui Costea), ca urmare a împlinirii termenului de prescripție.

Totodată, instanța a menținut dispozițiile civile din hotărârea anterioară, inclusiv confiscarea specială și sechestrul asigurator asupra bunurilor celor doi.

„Anulează formele de executare emise în baza deciziei atacate și dispune punerea de îndată în libertate a inculpaților Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe și Costea Mircea Ionuț, dacă nu sunt arestați în altă cauză”, se arată în minuta ÎCCJ.

Magistrații au menținut confiscarea sumelor obținute ilegal:

– 2.177.000 de euro și 3.990.248 lei în cazul lui Sebastian Vlădescu; – 1.919.900 de euro și 3.121.328 lei în cazul lui Ionuț Costea.

În total, măsurile civile dispuse depășesc 7,1 milioane de lei și 4,1 milioane de euro.

Înalta Curte a explicat că eliberarea celor doi este o consecință directă a Deciziei nr. 50/2025 a Curții Constituționale, care impune respectarea principiilor procesuale privind dreptul la apărare și egalitatea de șanse.

„Deciziile prin care Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea au fost puși în libertate sunt o consecință a constatării prescripției răspunderii penale (...). Instanțele sunt obligate să aplice legea și Constituția, chiar și atunci când efectele pot fi percepute ca nepopulare”, a transmis ÎCCJ.

Curtea subliniază că decizia afectează doar aspectul penal al cauzei, în timp ce măsurile de confiscare și obligațiile civile rămân valabile.

În mai 2023, Sebastian Vlădescu a fost condamnat definitiv la 8 ani de închisoare, iar Ionuț Costea la 6 ani, în dosarul de corupție privind plata lucrărilor la tronsonul de cale ferată București–Constanța. Fostul ministru s-a predat autorităților italiene, în Napoli, pe 23 mai 2023, fiind ulterior extrădat în România.