Imaginea spectaculoasă surprinsă de telescopul spaţial James Webb. Jupiter, în toată splendoarea

James Webb Space Telescope (JWST) a fotografiat cea mai mare planetă din Sistemul Solar în luna iulie.

Imaginile astfel obţinute prezintă aurore, furtuni gigantice, lunile şi inelele lui Jupiter într-o serie de detalii despre care astronomii au spus că sunt „incredibile”.

Imaginile în infraroşu au fost apoi colorate artificial pentru a evidenţia elementele avute în vedere de astronomi.

Ei au făcut acest lucru deoarece radiaţia luminoasă în spectrul infraroşu este invizibilă pentru ochiul uman.

„Nu am văzut-o niciodată pe Jupiter în aşa fel. Totul e incredibil”, a declarat o specialistă în astronomie, Imke de Pater, cercetătoare la Universitatea California din Statele Unite şi care a avut un rol central în acest proiect.

„Sincer, nu ne aşteptam cu adevărat ca imaginile să fie atât de bune”, a adăugat ea.

1. Make way for the king of the solar system! 👑

New Webb images of Jupiter highlight the planet’s features, including its turbulent Great Red Spot (shown in white here), in amazing detail. These images were processed by citizen scientist Judy Schmidt: https://t.co/gwxZOitCE3 pic.twitter.com/saz0u61kJG

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 22, 2022