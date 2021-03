O imagine care a devenit virală pe rețele de socializare a fost surprinsă luni seara, la Brașov, în timpul protestelor ce au avut loc în orașul de sub Tâmpa. Manifestanții au trecut și prin fața Spitalului CFR, acolo unde, la o fereastră, și-a făcut apariția și un pacient. Cu masca de oxigen pe față, bărbatul a privit la mulțimea care contesta măsurile adoptate de autorități în timpul pandemiei de coronavirus.

Protestele au început în Piața Sfatului. S-a cerut demisia lui Florin Cîțu, Klaus Iohannis și Raed Arafat

Grupul de protestatari a trecut pe lângă Spitalul CFR de pe bulevardul 15 Noiembrie, conform brasov.net. Unitatea spitalicească respectivă este spital destinat în această perioadă persoanelor care s-au infectat cu coronavirus. Câteva sute de persoane au protestat în Piaţa Sfatului din Braşov împotriva ultimelor restricţii impuse de Guvern. S-a cerut demisia premierului Florin Cîțu, a președintelui Klaus Iohannis și a șefului Departamentului pentru Situații de Urgență (DUS), Raed Arafat.

16 amenzi au fost date la Brașov în noaptea de duminică spre luni

Conform IJJ Braşov, în jurul orei 19,00, aproximativ 350 de persoane erau prezente în Piaţa Sfatului din zona centrului istoric al municipiului Braşov. Au fost manifestații în acest oraș și în noaptea de duminică spre luni. Au fost date 16 amenzi celor care au protestat la volanul maşinilor, împotriva restricţiilor de circulaţie. Șapte dintre acestea fiind amenzi şi restul, sancţiuni cu avertisment, pentru nerespectarea OUG 55/2020.

„Știm că există în societate o oboseală după un an în care am combătut această pandemie, dar încă nu am trecut. E nevoie de încă un efort să trecem peste această perioadă. Am luat măsuri pentru a încetini gradul de răspândire a virusului şi pentru a ne permite să accelerăm campania de vaccinare”. Spunea premierul Florin Cîțu, luni, după protestele înregistrate duminică noaptea. Situața avea să se amplifice, luni, în toată țara.