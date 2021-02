Imagine virală la Cota 2000 din Munții Făgăraș. Cei de la Salvamont sunt uimiţi. Conform postării de pe pagina de Facebook a celor de la Salvamont Argeş, zăpada a ajuns până la etajul 1 al cabanei de la Cota 2000.

Cu privire la acestă fotografie, cei de la Salvamont au scris pe Facebook: „Până la etajul I, să putem intra de afară!“

Imagine virală la Cota 2000 din Munții Făgăraș

„Serviciul Public Judetean Salvamont Arges, institutie finantata de Consiliul Judetean Arges, actioneaza cu patru formatii Salvamont, in total 47 de salvatori montani, pe o suprafata de 2.280 km patrati, pe cea mai intinsa, izolata si inalta zona montana din tara.

Formatiile Salvamont Campulung Muscel, Curtea de Arges, Nucsoara si Pitesti actioneaza din creasta principala a Fagarasului spre sud, acoperind integral si masivul Iezer-Papusa, jumatatea sudica a masivului Piatra Craiului si portiunea aferenta judetului nostru din masivul Leaota.

Dorim sa va aveti un sentiment de incredere atunci cand veniti in zona noastra, care este un excelent teren pentru schi de tura, mountain bike, drumetie, parapanta sau alpinism de iarna. Pentru aceasta, va oferim in acest site informatii despre muntii nostri si datele noastre de contact, ca sa va puteti informa in prealabil asupra traseelor pe care urmeaza sa le strabateti, evitand astfel situatii neplacute pentru dumneavoastra si pentru noi.

Vârful Moldoveanu, cel mai înalt vârf din ţară

Va asteptam pe varful Moldoveanu, cel mai inalt varf din tara! Sau la schi de tura in masivul Iezer-Papusa, de unde veti avea cea mai frumoasa priveliste asupra intregului lant al Carpatilor Meridionali! Sau in Piatra Craiului, din varful La Om pe creasta sudica, pana in Dambovicioara…

Salvamontistii argeseni ureaza drum bun, in siguranta, tuturor turistilor care strabat cararile muntilor din Arges!

Serviciul Public Judetean Salvamont Arges, infiintat la data de 26.02.2004 conform HCJ nr. 37/26.02.2004, este serviciu public de interes judetean, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Arges.

Serviciul Public Judetean Salvamont Arges are ca obiect principal de activitate prevenirea accidentelor montane si salvarea in munti a persoanelor accidentate sau bolnave, cuprinzand:

patrularea preventiva,

asigurarea permanentei la punctele si refugiile salvamont,

cautarea persoanelor disparute,

interventia la accidentele montane si de pe partiiile de schi si transportarea accidentatilor pana la unitatea medicala mobila, sau, daca aceasta nu are acces in zona, pana la unitatea medicala”, se arată pe salvamont-arges.ro.

