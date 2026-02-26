Politica

Ilie Bolojan, în vizită oficială la Bruxelles. Întâlniri cu Ursula von der Leyen și Roxana Mînzatu

Ilie Bolojan, în vizită oficială la Bruxelles. Întâlniri cu Ursula von der Leyen și Roxana MînzatuSursa foto: gov.ro
Premierul Ilie Bolojan se află la Bruxelles, unde va avea joi mai multe întâlniri oficiale, printre care și cu Roxana Mînzatu, vicepreşedintă executivă a Comisiei Europene, comisar pentru drepturi sociale, competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire, precum și cu Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene.

Potrivit informațiilor oficiale de la Guvern, principalele teme care vor fi abordate includ lansarea programului mecanismului EastInvest, cadrul de finanţare multianual pentru anii următori și absorbția fondurilor din PNRR.

„La Bruxelles avem ca şi elemente de bază de discuţie, în întâlnirile care sunt programate, aspecte care ţin de programul pe care Uniunea Europeană l-a dezvoltat pentru ţările care sunt la graniţa de est a Uniunii. Deci începe acest program care înseamnă nişte facilităţi suplimentare pentru regiunile ţării noastre care sunt la graniţa cu Ucraina sau cei din zona Mării Negre”, a declarat Bolojan, înainte de plecarea la Bruxelles.

Ilie Bolojan, Ursula von der Leyen

Sursa foto: gov.ro

Ilie Bolojan, discuții cu europarlamentarii coaliției

Premierul și-a început vizita miercuri seară printr-o întâlnire cu europarlamentarii partidelor din coaliția de guvernare, la sediul Reprezentanței României la Uniunea Europeană. La întâlnire au participat Vasile Dîncu, Vlad Voiculescu, Daniel Buda, Maria Grapini, Mircea Hava, Rareș Bogdan, Virgil Popescu, Dragoș Benea, Adina Vălean, Siegfried Mureșan, Dan Motreanu și Iuliu Winkler.

Discuțiile au vizat agenda întâlnirilor de joi de la Bruxelles. „Premierul a prezentat principalele teme de discuție, de la recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraților, până la programul SAFE, situația fiscal-bugetară a României și măsurile luate pentru reducerea deficitului bugetar”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Totodată, au fost discutate cele două ordonanțe adoptate marți în ședința de Guvern, referitoare la relansarea economică și reforma în administrație.

