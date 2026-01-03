Politica

Ilie Bolojan, despre situația din Venezuela: O țară a cărei conducere nu a fost recunoscută de România

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
Ilie Bolojan a vorbit despre capturarea lui Nicolas Maduro și a acțiunilor SUA în Venezuela. Premierul României susține că, deși România se află la mare distanță, conducerea țării nu a fost recunoscută„de comunitatea internațională și nici de România”.

Ilie Bolojan, despre Venezuela: O țară a cărei conducere nu a fost recunoscută de România

„Chiar dacă este o distanță destul de mare de România, ne uităm cu atenție la ce se întâmplă în Venezuela, o țară a cărei conducere nu a fost recunoscută de comunitatea internațională și nici de România. România nu are ambasadă în Caracas și cel puțin în această situație ne uităm cu speranța că se va găsi o formulă de tranziție către un regim validat democratic. Urmărind relațiile dintre SUA și Venezuela, ele au fost conflictuale în ultimii ani de zile”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Nicolas Maduro

Nicolas Maduro. Sursă foto: Captură video

Paralelă între Ucraina și Venezuela

Întrebat dacă situația din Ucraina și Venezuela se aseamană, premierul susține că cele două conflicte nu au legătură:

„Sunt lucruri total diferite, care nu au legătură, dar sigur nu sunt tipice în politica internațională și practic SUA își pun în practică doctrina actualei administrații care țin de securitate și combaterea traficului de droguri”, a mai precizat premierul.

MAE se consultă cu înalții UE

Ilie Bolojan a mai declarat că în decursul zilei de astăzi nu a reușit să discute cu președintele României, Nicușor Dan, pe marginea situației din Venezuela, însă a anunțat că poziția Românei va fi unitară cu cea a Uniunii Europene. În acest sens, Ministerul Afacerilor Externe se află deja în discuții cu reprezentanții UE. Totodată, premierul a mai punctat că, deși România nu are ambasadă în Venezuela, românii pot apela la serviciile oferite de Uniunea Europeană în cazul în care se confruntă cu probleme pe teritoriul acestei țări.

„România va fi în linia poziției UE și în acest moment MAE se consultă pentru a exista poziții unitare”, a conchis premierul.

