Ilie Bolojan, despre deciziile luate în funcția de premier: Voi susţine lucruri care ştiu că sunt raţionale

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că recâștigarea încrederii românilor depinde în mare măsură de modul în care liderii politici colaborează și își asumă responsabilitățile. Șeful Executivului a subliniat că deciziile importante pentru țară trebuie luate într-un climat de încredere între cei care au atribuții majore în procesul legislativ și guvernamental.

Ilie Bolojan a spus că este dificil să fie recâștigată încrederea cetățenilor dacă persoanele aflate în poziții de decizie nu reușesc să coopereze și să transmită un mesaj de stabilitate.

„Cum putem noi să recâştigăm încrederea românilor dacă cei care avem răspunderi mari în ţara noastră, dacă de cei care depinde adoptarea bugetului, sau a unor legi importante sau a unor decizii strategice pentru România, nu lucrăm în aşa fel încât să avem încredere unii în alţii, să recâştigăm încrederea în partidele politice”, a declarat premierul Bolojan, la B1 TV.

Premierul a afirmat că este greu de crezut că încrederea publicului poate fi consolidată în lipsa unei astfel de abordări.

Șeful Guvernului a arătat că, în actualul context, își propune să trateze cu seriozitate responsabilitățile funcției și să evite amplificarea tensiunilor politice.

„Eu, având această importantă responsabilitate, pe care mi-am asumat-o într-o perioadă dificilă pentru ţara noastră, caut să tratez lucrurile cât se poate de serios, să nu fiu un factor de conflicte, dar, cât timp voi fi pe această funcţie, voi susţine lucruri care ştiu că sunt raţionale pentru ţara noastră”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan.

Premierul a adăugat că va sprijini adoptarea unui buget construit pe baze realiste și care să contribuie la reducerea deficitului bugetar.

„Voi susţine un buget care este construit într-o manieră echilibrată, care se bazează pe date cât se poate de corecte şi care asigură că ne reducem deficitul în continuare şi că nu ne întoarcem la lucrurile care ne-au dus într-o fundătură şi din care ar trebui să nu mai ajungem” a mai afirmat el.